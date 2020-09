ISTARSKI I KVARNERSKI UGOSTITELJI NA SAT VREMENA ZATVARAJU VRATA: ‘Ako Vlada to ne napravi, bit ćemo prisiljeni otpuštati ljude’

Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre apelira na ugostitelje s tog područja da u četvrtak na sat vremena zatvore svoje kafiće kako bi upozorili na težak položaj ugostitelja za vrijeme koronakrize te od Vlade zatražili obustavu naplate PDV-a do 1. ožujka 2021., smanjenje stope PDV-a na hranu i pića na 10 posto te potpore kroz kredite za likvidnost i investicije

Ugostitelji Kvarnera i Istre u četvrtak u 11:55 će na sat vremena zatvoriti svoje kafiće i restorane kako vi upozorili na težak položaj u kojem su se našli zbog ekonomskih posljedica epidemije koronavirusa te potaknuli institucije na donošenje mjera koje će sačuvati njihove tvrtke i radna mjesta. Riječ je o akciji naziva “5 do 12“ koju je pokrenula Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre, kako bi pokazali da zatvaranje na sat vremena uskoro može postati i puno dulje, piše Glas Istre.

PDV i krediti

Da bi to spriječili, ugostitelji od nadležnih zahtijevaju obustavu naplate PDV-a do 1. ožujka 2021., smanjenje stope PDV-a na hranu i pića na 10 posto te potpore kroz kredite za likvidnost i investicije u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om. Svoje zahtjeve potkrijepili su i anketom na 500 ugostitelja, prema kojoj njih čak 60 posto bilježi pad prihoda veći od 50 posto, dok 40 posto ispitanika smatra da u ovakvim uvjetima neće moći opstati do sljedeće sezone. Čak 80 posto poslodavaca u ugostiteljstvu, pokazala je anketa, zbog financijskih će problema biti prisiljeno otpuštati zaposlenike.

Privremena vladina rješenja

Ugostitelji smatraju da su dosad donesene Vladine mjere za očuvanje gospodarstva, koje su spasile više od 700.000 radnih mjesta, samo privremeno rješenje. “Turizam kao sektor gospodarstva velikim udjelom sudjeluje u BDP-u Hrvatske. Uska povezanost turizma s ugostiteljstvom i event industrijom čini ih međuovisnima, odnosno opstanak jednog ključan je i apsolutno nužan za opstanak drugog. U naporima da zadrže istu razinu ponude na koju su gosti navikli, ugostitelji su u potpunosti iscrpili sve resurse koje imaju na raspolaganju te za njih daljnje poslovanje nije moguće bez određenih mjera i pomoći”, rekao je Vedran Jakominić, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, poduzetnik i vlasnik kafića u Rijeci.

Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre također poziva sve građane na solidarnost i razumijevanje za vrijeme trajanja akcije, kako bi ih na taj način podržali.

