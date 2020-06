ISTARSKI AUTOKAMPOVI TRAŽENI SU NAKON KRIZE: Dolaze Slovenci i Nijemci, ali najviše je domaćih gostiju

Iako su brojke dolazaka i noćenja slabije u odnosu na lani, bolje su nego što je bilo predviđeno tijekom epidemije koronavirusa

Tijekom blagdana Duhova, turistički je vikend u uobičajenoj sezoni tradicionalno vrlo jak. No ove godine domaći autokampovi bilježe raznolike brojke. Jedni su već puni, a drugi i dalje nastoje privući goste. Iako su brojke općenito bitno slabije od lanjskih, jače su od crnih predviđanja u jeku epidemije koronavirusa. Nijemci i Slovenci su počeli pristizati, a iznenađenje su i domaći gosti.

“Možemo reći da u odnosu na prije tri mjeseca nije broj ljudi koji smo očekivali ali isto tako u odnosu na prije dva tjedna veseli nas da je trenutni broj gostiju koji se nalazi u kampu, odnosno noćas smo imali 270 gostiju”, rekao je za RTL Massimo Piutti, predsjednik uprave autokampa u Balama.

Neki dolaze, a neki ne mogu

I dok Nijemci i Slovenci dolaze u Hrvatsku zbog otvorenih granica, gostiju iz Italije je manje jer i dalje moraju ispunjavati određene epidemiološke uvjete, a Austrijanci su odlučili otvoriti granice tek sredinom lipnja i to ne prema Sloveniji i Hrvatskoj.

“Naravno u istom periodu lani bio je puno veći broj, bilo je preko 1300 ljudi u Balama, znači sad ostvarujemo nekih 20 posto lanjskih brojeva u ovom trenutku”, izjavio je Sandi Drandić, direktor Turističke zajednice općine Bale.

No, velika očekivanja, usprkos ranijim najavama, opravdavaju brojke jednog obiteljskog autokampa u Poreču. Oni su usprkos svim ranijim nedaćama već puni, a njihovi gosti već su se udomaćili, pa ne propuštaju priliku doći i ove godine.

“Hvala bogu puni smo. Počela je sezona onako kako smo očekivali, kako bi trebalo, jako smo zadovoljni. Kamp je krcat, evo, možemo se pohvaliti da imamo over booking tako da nemamo se što žaliti”, rekla je Federica Ukušić, vlasnica autokampa u Poreču.

Najviše domaćih gostiju

No, najveće iznenađenje ove sezone su domaći turisti, koji je u Balama, primjerice, četiri puta više nego lani. “Ove godine se to baš osjeća i to mi je osobito drago da smo konačno prepoznali te ljepote naše zemlje, naše Hrvatske, a posebice Istre koja je predivna”, rekla je gošća istarskog autokampa, Vesna iz Varaždina.

Ugostitelji zaključuju kako početak turističke sezone obećava. No, pravo stanje bit će vidljivo tijekom lipnja kada bi pojedine države trebale riješiti repove epidemije koronavirusa.