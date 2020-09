ISTAKNUTA SDP-OVKA OŠTRO PO PLEKNOVIĆU: ‘Kad mislite da nas ništa više ne može iznenaditi, pokažu da je dno duboko i da se od mulja ne vidi kraj’

Osvrnula se i na budućnost SDP-a

Sabina Glasovac, saborska zastupnica koja je izabrana i u Predsjedništvo SDP-a, za N1 je komentirala kako ju afera Janaf, kao i Kovačevićev klub

“Iz prošle je vlade otišlo 15 od 20 ministara zbog optužbi za korupciju, a Plenković kaže da je to dokaz borbe protiv korupcije – zaboravljajući da ih je sve on birao. U ovoj kakofoniji oko posljednje afere se od šume više ne vidi drvo. Pomalo smo se izgubili u nekim perifernim informacijama, iz vida smo izgubili da se iz strateške državne firme izvlačio novac, a pitanje je gdje je novac išao i kakva je umreženost ljudi iz državne uprave i onih u institucijama koje trebaju državu štititi od korupcije”, kazala je Glasovac. Ostaje pitanje, smatra, hoće li itko od ministara politički odgovarati, tj biti smijenjen.

“Ne znamo je li Plenković išta naučio od prošlog saziva, vidjet ćemo kako je sada birao. Premijer Plenković očito ima sustavni problem – on želi pokazati da je dio rješenja problem, negirajući da je bio dio stvaranja problema. I prošle ministre, i ove ministre, birao je on”, naglasila je Sabina Glasovac. o “Kada mislite da nas ništa više ne može iznenaditi, da smo preležali sve dječje bolesti kao mlada demokracija, iznenade vas, pokažu da je dno duboko i da se od mulja ne vidi kraj. No, ako Plenković ima iskrene namjere, treba ga u tome podržati”, ističe Glasovac.

Važno je tko će biti predsjednik, ali sadržaj je važniji

Kazala je kako se u SDP-u moraju odmaknuti od svega što je u posljednje četiri godine bilo pogrešno.

“Trebamo graditi progresivnu, zdravu priču, fokusirati se više na sadržaj i biti ozbiljni. Bitno je tko će biti predsjednik i suradnici, ali džaba to sve ako se ne okrenemo sadržaju i radu. Ja se bavim s dva područja, a to su obrazovanje i ljudska prava. Mi smo se u proteklim periodima gubili vrijeme na sukobe i došli smo do negativne točke na kojoj smo sada.

Gospodarstvo, ekonomija, zdravstvo i obrazovanje su teme koje dijele ljevicu i desnicu, a tu su i druge teme kojima se trebamo baviti. Mi kao izvršno, operativno tijelo stranke trebamo preuzeti na sebe odgovornost”, rekla je Sabina Glasovac.