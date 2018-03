‘Sad shvaćamo da je snimanje uključivalo fotografiranje polunagih modela u dubrovačkoj crkvi. Ponekad, kad filmaši dobiju pozamašnu slobodu raditi svoje prve filmove, događaju se pogreške koje mogu naštetiti i uvrijediti druge, koliko god bile nenamjerne.’

Direktor Njemačke akademije za film i televiziju (DFFB) Ben Gibson ispričao se u srijedu vjernicima i građanima Dubrovnika zbog snimanja golotinje u crkvi svetog Ignacija.

SLUČAJ GOLE ŽENE U DUBROVAČKOJ CRKVI: ‘To je neprimjereno i zloupotreba pod krinkom umjetnosti’

‘Nenamjerne pogreške mogu uvrijediti druge, ispričavamo se’

Deutche Film und Fernsehakademie Berlin akademija za film i televiziju proteklih je nekoliko dana u Dubrovniku snimala dokumentarni film ‘The Colour Nude’, a u filmu se pojavljuje i dubrovački fotograf Stijepo Brbora, koji fotografira nagi model na nekoliko lokacija u Dubrovniku, između ostalih i u crkvi svetog Ignacija, atriju palače Sponza te na gradskim zidinama. Gibson je u priopćenju objavljenom na službenoj stranici Akademije istaknuo kako je filmska ekipa studenata DFFB-a, koja je u zadatak dobila snimiti kratki dokumentarni film, snimala fotografije prema temi filma.



“Sad shvaćamo da je snimanje uključivalo fotografiranje polunagih modela u dubrovačkoj crkvi. Ponekad, kad filmaši dobiju pozamašnu slobodu raditi svoje prve filmove, događaju se pogreške koje mogu naštetiti i uvrijediti druge, koliko god bile nenamjerne”, naveo je Gibson. Dodao je kako Akademija, koja iznimno drži do umjetničke slobode, nije bila upoznata s detaljima snimanja i odabranim lokacijama. “Zbog toga što je ekipa DFFB-a snimanjem prouzročila uvredu, od sveg srca se ispričavamo zajednici vjernika i građanima Dubrovnika”, istaknuo je Gibson.

Dubrovačka biskupija: Tražit ćemo zabranu objave spornih fotografija

Snimanje u crkvi svetog Ignacija osudili su dubrovački gradonačelnik Mato Franković, dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić te dubrovački biskup Mate Uzinić. Iz Dubrovačke biskupije u priopćenju su istaknuli kako ‘nitko od nje niti od drugih osoba odgovornih za upravljanje tom crkvom nije tražio nikakvo dopuštenje za bilo kakvo fotografiranje u sakralnim prostorima’. Protiv počinitelja su podnijeli prekršajnu prijavu te najavili da će tražiti zabranu objave spornih fotografija iz dubrovačkih crkava.

Biskup traži ‘nadoknadu uvrede pokorničkim obredom’

Biskupovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

‘Poštovana braćo svećenici, redovnici i redovnice, draga braćo i sestre vjernici Dubrovačke biskupije,

polazeći od sablazni koje je izazvao čin oskvrnuća crkve sv. Ignacija u Dubrovniku, kao i od pretpostavke da je počinjeno s namjerom da povrijedi svetost crkve u kojoj se mi vjernici okupljano da bismo slavili euharistiju, držim da je, u skladu s kan. 1211 Zakonika kanonskog prava, u ovom slučaju riječ o teškom djelu zbog kojega u crkvi sv. Ignacija u Dubrovniku u kojoj se ono dogodilo, nije dopušteno obavljati bogoslužje dok se uvreda ne nadoknadi pokorničkim obredom.

Određujem da se, kao naša naknada za počinjeno nedjelo oskvrnuća, u oskvrnutoj crkvi sv. Ignacija u Dubrovniku, u četvrtak, 8. ožujka 2018., u 17 sati, održi jedan sat euharistijskog klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Nakon klanjanja ćemo slaviti i misu na tu nakanu i ponovno blagosloviti crkvu. Sve vjernike grada Dubrovnika koji to mogu pozivam da se odazovu i sudjeluju na ovom klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom i na misi.

Također određujem da u cijeloj Dubrovačkoj biskupiji na ovu nakanu bude namijenjena i ovogodišnja inicijativa “24 sata za Gospodina”, koja će se održati u subotu, 10. ožujka 2018. u crkvi Male braće. Vjernicima preporučujem da se tog dana pridruže ovoj inicijativi sudjelujući u euharistijskim klanjanjima i mogućnosti sakramenta pomirenje ondje gdje to bude organizirano, kao i da to također učine, ako im je to ikako moguće, dobrovoljnim postom i nemrsom.

Da bismo sa svoje strane učinili sve što je u našoj moći da se u budućnosti ne bi ponovile slične stvari, određujem da se od danas ni jedna crkva u Dubrovačkoj biskupiji, što uključuje i one redovničke, ne smije držati otvorena bez nadzora.

Na župnicima i upraviteljima crkava je naći način da bi se to postiglo.

S poštovanjem uz blagoslov u Gospodinu, mons. Mate Uzinić’, stoji u njegovu priopćenju.