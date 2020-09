ISPRED SABORA KRENULA 19. POVORKA PONOSA: ‘Posvojenje je svakako sljedeći korak

‘Tamo nećemo biti slučajno, tamo ćemo biti da od najviših organa vlasti naše Republike zahtijevamo da sruše zidove koji i dalje ograničavaju naša prava’

Kako je i najavljeno, na Markovu trgu u Zagrebu od 15 sati započelo je okupljanje sudionika povodom 19. Povorke ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji Zagreb Pridea pod sloganom „Sloboda unutar i izvan četiri zida“, javlja N1.

Nakon okupljanja na Markovu trgu, povorka će proći Ćirilometodskom do Katarininog trga zatim Strossmayerovim šetalištem do Mesničke ulice, Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića, Ulicom Augusta Cesarca do Trga Europe, zatim Vlaškom do Trga Josipa Langa sve do Ribnjaka, Parka ponosa.

“Ove godine naše ‘novo normalno’ je to što se Povorka ponosa prvi puta okuplja na Markovu trgu, ispred Sabora, Vlade i Ustavnog suda. Tamo nećemo biti slučajno, tamo ćemo biti da od najviših organa vlasti naše Republike zahtijevamo da sruše zidove koji i dalje ograničavaju naša prava, a naše obitelji i dalje guraju u drugi red građanki i građana”, poručuju organizatori Povorke ponosa.

Posvajanje je sljedeći korak

Izvršna koordinatorica Povorke ponosa Ana Urlić objasnila je za N1 zašto će krenuti s Markova trga. “Stajat ćemo ispred Sabora, Vlada i Ustavnog suda kako bismo zatražili, zahtijevali da se izmijeni nepravedno ustavno ograničenje iz 2013. godine jer smatramo da jedino tako možemo dovesti do jednakopravnosti svih obitelji”, istaknula je Urlić.

“Ovo je najdugovječniji politički prosvjed u Hrvatskoj”, kaže i dodaje: “Dugine obitelji postoje, žive svoje živote, dio smo društva od pamtivjeka. Znamo da su društvena pravda i napredak spori i zato ćemo se nastaviti boriti.”

Kazala je i koji su sljedeći koraci u njihovoj borbi. “Posvojenje je svakako sljedeći korak. Samo je pitanje vremena da se sva ta prava kod nas izjednače i ono što ćemo zapravo mi danas zahtijevati jest da izmjenom Ustava spriječe cijele ove procedure koje su se događale u procesu udomljavanja”, kaže.