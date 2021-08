Ispred kuće Garija Cappellija, bivšeg HDZ-ova ministra turizma, u Malom Lošinju pojavili su se novi sloj asfalta i parkirna mjesta, javlja čitatelj Indexa. U blizini kuće je Grad Mali Lošinj nedavno asfaltirao i prometnicu, pa se čitatelj pita je li gradska uprava pogodovala bivšem ministru.

Cappelli i gradska uprava tvrde da asfalt nije stavljen na račun Grada. Cappelli je rekao da je asfaltiranje platio njegov brat, koji već dugo živi u Hong Kongu, dok Grad Mali Lošinj negira vezu s asfaltiranjem prilaza ispred Cappellijeva doma.

Grad je na upit Indexa odgovorio da je asfaltiranje ulica "nešto što jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Mali Lošinj, redovito planira proračunom na stavci 'održavanje nerazvrstanih cesta' i to se uvijek izvodi prije početka turističke sezone na mjestima gdje stručne službe procijene da je potrebno izvršiti popravak zbog lošeg stanja pojedinih dijelova nerazvrstanih cesta na području grada. Što se tiče drugog pitanja, odnosno asfaltiranja prilaza kući gosp. Cappellija, taj dio ceste nije sanirao Grad Mali Lošinj".

Što kaže na sve Capelli?

Cappelli kaže da mu nitko nije pogodovao, sve je financirao njegov brat koji desetljećima živi u inozemstvu.

"Ja bih volio da vi dođete na Lošinj, fino, pa da vi vidite od čega se radi spektakl. Od 40-50 kvadrata vlasništva Grada Malog Lošinja. Smiješno, ja vam govorim, smiješno. Tri parkirna mjesta, znači tri auta stanu. Plaćam uredno Gradu već ne znam koliko godina, to je bio praktički kamenjar. I moj brat, ne ja, tako da bih vas molio da se ne govore krivi podaci. Moj brat je suvlasnik 50 posto kuće i zemljišta na kojem živimo, to je ostavština mojih roditelja. To nema veze sa mnom, to je investicija mog brata koji cijeli život živi u inozemstvu, živi u Hong Kongu i njemu 20-30 hiljada kuna platiti je najmanja glupost. I to je parking od pedesetak kvadrata s centimetar asfalta.

Eto, moj brat je investitor koji živi u Hong Kongu i dolazi jednom-dvaput godišnje na Mali Lošinj na grob svojih roditelja. I uređuje si sad stan gore, jer ostavština je pola-pola. Upravo da se ovakve stvari ne dese, jer, hvala Bogu, u politici sam 30 godina, pretpostavio sam, dok sam bio i ministar i tako dalje, da bilo što da radim u životu, da će mi se ovakve gluposti nakalemit'. Ja sam bratu govorio: 'Nemojmo ništa radit', odmah će me netko ... da farbam fasadu', a on kaže: 'Pa to je moja kuća, imam pravo radit' u njoj, pa neće meni zabranit' netko da ja napravim put ispred kuće.'

Kao drugo, obaveza Grada je da napravi pristup mojoj kući, kao što ga svi imaju. Moj susjed ima asfaltirano, i to do praga, a ja nemam. Upravo zato nisam nikad to radio da mi netko ne bi zamjerio, a obaveza Grada je da mi da komunikaciju s glavnom cestom. Ja je nemam otkad imam kuću, a kuću imam od 1971. Dakle, zemljište je gradsko, a investicija je od mog brata koji živi u Hong Kongu. Ja nemam s tim ništa, ali, ljudi moji, to vam je 50 kvadrata, di stanu tri auta. Ni toliko. I centimetar asfalta. Ispred kuće. Nisam imao ni jednu aferu u životu, a nemam ni namjeru, a moj brat, koji krvavo radi u inozemstvu, obnavlja obiteljsku kuću, iako se nikad neće vratiti u ovu državu, nažalost", rekao je za Index Cappelli.