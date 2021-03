ISPRED HNK OPET JE SVE PUNO POLICIJE I PROMETNIH REDARA: Dežuraju kako se mladi ne bi okupljali

I u petak navečer je policija u suradnji s prometnim redarima značajno pojačala ophodnje oko HNK te legitimirala mlade koji su došli na tu lokaciju

Trg oko zagrebačkog HNK u subotu navečer bio je pun policije koja je dežurala kako se mladi ne bi okupljali.

Podsjetimo, nakon što su zatvoreni kafići i klubovi, trg oko HNK postao je omiljeno okupljalište za mlade Zagrepčane željne druženja i zabave, no 2. ožujka na snagu je stupila preporuka nacionalnog Stožera o strožim kontrolama javnih okupljanja.

Zbog toga je sinoć policija u suradnji s prometnim redarima značajno pojačala ophodnje oko HNK te legitimirala mlade koji su došli na tu lokaciju.

Šef Stožera Davor Božinović komentirao je strožu kontrolu spontanih javnih okupljanja i tome što će te večeri biti kod HNK.

“Tu surađuju i civilna zaštita, komunalna služba, policija, to je sad stvar taktike. Oni će razgovarati o tome kako to izvesti, a to nije nešto što se najavljuje prije nego što se dogodi. Poruka je da se, kad postoje mogućnosti da se sjedne na terase, ta neformalna druženja koja su prepoznata kao jedan od oblika širenja koronavirusa, da od toga ljudi odustanu u mjeri u kojoj je to moguće”, rekao je Božinović prošli tjedan na sjednici Stožera.