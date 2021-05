U nekim dijelovima Hrvatske trudnice i dojilje se ne cijepi, čak ni na njihov zahtjev

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić na konferenciji za medije Nacionalnog stožera rekla je da trudnice imaju veće šanse razviti teži oblik bolesti pa i završiti na respiratoru ako se zaraze COVID-om. No ako traže cjepivo, onda bi im se i trebalo omogućiti.

“Moja ginekologica nije bila protiv, ali me molila da joj proslijedim što sam našla od znanstvene literature, kao i preporuke različitih zdravstvenih organizacija. Razgovarale smo o odabiru cjepiva. Obiteljski liječnik o tome sa mnom nije htio ni pričati”, kazala je jedna trudnica za Dnevnik.hr. Zato se prijavila putem radnog kolektiva.

“Na punktu me nitko nije pitao jesam li trudna. Iako sam već u popriličnoj trudnoći, zakamuflirala sam se i cijepila. Pitali su me samo jesam li alergična na kakve lijekove”, kaže ova trudnica iz Dalmacije koja je u petak primila prvu dozu Pfizera i zasad se osjeća dobro.

Trudnice i dojilje se ne cijepi u Požegi

No, u nekim dijelovima Hrvatske provode drugačiju politiku. Epidemiološka služba u Požeško-slavonskoj županiji trudnice i dojilje ne cijepi, čak ni na njihov zahtjev.

“Rečeno je da kod trudnica cjepiva nisu dovoljno istražena i mi ih u županiji ne cijepimo. Imali smo dva ili tri slučaja dojilja koje su se željele cijepiti, ali smo im, s lijepom željom da što dulje doje, savjetovali da pričekaju. Držimo se uputa proizvođača, koje kažu da primjena cjepiva kod trudnica nije dovoljno istražena”, rekao je voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije dr. Ante Vitalija.

“Ako se trudnica želi zaštititi protiv bolesti COVID-19, to joj treba omogućiti jer unatoč za sada ograničenim informacijama, cijepljenje nije kontraindicirano”, piše HZJZ. Ista uputa vrijedi i za žene koje doje.

Poklopili slušalicu

Cjepivo je zato uskraćeno jednoj trudnici u Požeško-slavonskoj županiji. Iako joj je ginekolog rekao da se može cijepiti, liječnik opće medicine, kaže da za to nije želio ni čuti.

“Bez obzira što sam mama troje djece koja idu u vrtić i školu, a muž radi s migrantima, riječi liječnika bile su ‘neka se muž cijepi, ja vas cijepiti neću’. Rekao je da će ako treba cjepivo dati ginekologici pa neka me ona cijepi, što nije njezin posao”, ispričala je. Dodaje kako je kontaktirala epidemiologa u drugom gradu u županiji, no tamo ju nisu željeli do kraja niti saslušati, već su joj poklopili slušalicu.

