ISPOVIJEST ZLOSTAVLJANJE MEDICINSKE SESTRE IZ HRVATSKE: ‘Pacijent me hvatao za grudi; Bio je to otac poznatog političara’

“Rekle su mi da nisam jedina, odnosno da je i njima muka ući u tu sobi jer doživljavaju isto poniženje”, pojadala se medicinska sestra

“Muka mi dođe kad se sjetim starijeg člana obitelji našeg poznatog političara koji je prije nekoliko godina završio u našoj bolnici zbog problema sa srcem”, kazala je medicinska sestra koja je, kao i njezine kolegice, imala neugodno iskustvo s muškarcem kojeg iz profesionalnih razloga ne želi javno imenovati.

“Kad bih se približila njegovoj bolničkoj postelji, radeći svoj posao, uhvatio bi me za grudi i prostački komentirao. Od pete do vrha glave prostrujila bi mi jeza od užasa, srama, neugode i nemoći jer ne možete pacijenta pljusnuti kao što bih na ulici sigurno uzvratila da me netko tako uhvati”, ispričala je za 24 sata te dodala da je slučaj prepričala kolegicama.

Potvrdila i liječnica koja je liječila tog pacijenta

“Rekle su mi da nisam jedina, odnosno da je i njima muka ući u tu sobi jer doživljavaju isto poniženje. Taj muškarac može mi biti djed i ne znam uopće kako mu je tako bolesnom padalo na pamet prostački hvatati sestre”, pojadala se.

Slučaj je potvrdila i liječnica koja je liječila tog pacijenta.

“Kolegice su me upozorile na neugodne situacije od strane dotičnog pacijenta. Kako se radilo o osobi koja je i javnosti poznata, nitko se nije usuđivao prijavljivati jer vidite i sami kako danas ljudi komentiraju žene koje su se javile da su bile zlostavljane. U konkretnom slučaju ja sam se postavila kao vojnik, strogo i hladno, kako bih mu dala do znanja da niti ne pomišlja na ispade. Vjerojatno je bio sa mnom pristojniji zato što sam liječnica, no nema opravdanja za bilo kakvo napastovanje kolegica”, pojašnjava liječnica.

