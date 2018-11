ISPOVIJEST ŽENE KOJA JE PRIJAVILA SPLITSKOG KIRURGA: ‘Bih li učinila isto da mi je suprug preživio? Vjerojatno bih šutjela, a evo i zašto’

‘Da je preživio šutila bih kao i drugi što šute. Preživio bi pa Bože moj, ne bi mi bilo žao tih novaca’, kaže iskreno Ljubica Adžaip koja je liječnika prijavila zbog uzimanja mita za suprugovu operaciju

Protiv splitskog kardiokirurga Uskok je pokrenuo istragu zbog sumnje da je za žurne pretrage i operativni zahvat životno ugroženog pacijenta od njegove supruge primio tri tisuće eura mita, objavljeno je u petak poslijepodne.

Kardiokirurg je nakon ispitivanja pušten na slobodu, a zbog davanja mita je prijavljena i Ljubica Adžaip, supruga preminulog pacijenta. Podsjetimo, učinila je to kako bi spasila život suprugu, no on je nakon izvedene operacije ipak na kraju preminuo.

“Najzadovoljnija bih bila kada bi se promijenilo zdravstvo u cijeloj Hrvatskoj. Da pacijent može doći u bolnicu bez novaca i da se može liječiti jer plaća zdravstveno osiguranje”, kaže Ljubica Adžaip.

UHIĆEN SPLITSKI LIJEČNIK OSUMNJIČEN DA JE PRIMIO 3000 EURA MITA: Prijavljena i supruga preminulog pacijenta

Sada kada je i sama zaradila prijavu kaže kako nije uznemirena, a da će za ono za što je odgovorna odgovarati. Ipak, s novčanom kaznom bi se lakše nosila nego sa zatvorskom.

Javljaju se i drugi sa sličnim problemima

Na pitanje je li primijetila još neki ključan problem u našem zdravstvu osim primanja mita spremno odgovara da je sav problem u pretragama koje su spore i dugim listama čekanja zbog kojih onda pacijenti posežu za novcem uz koji sve ide brže.

A na pitanje bi li prijavila liječnika da joj je suprug ostao živ za Novu TV odgovara: “Vjerojatno ne bih. Da je preživio, šutjela bih kao i drugi što šute. Preživio bi pa Bože moj, ne bi mi bilo žao tih novaca.”

Nakon njenog slučaja javili su joj se, kaže, i drugi sa sličnim iskustvima te se nada kako će se sad zemlja malo po tom pitanju pokrenuti.

Uskokova istraga

Podsjetimo, Uskok je u petak izvijestio da je pokrenuo istragu protiv liječnika zbog sumnje da je kao voditelj Odjela za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra Split, pacijentu koji je 22. listopada zaprimljen na liječenje, 8. studenoga priopćio da je u teškom i kritičnom zdravstvenom stanju te da zbog utvrđene dijagnoze tijekom operacije može umrijeti.

Potom mu je rekao da će mu naknadno javiti termin operacije iako je znao da je pacijentu potreban žurni operativni zahvat.

“No, kada je 12. studenoga 2018. od drugookrivljene supruge tog pacijenta primio iznos od 1.000 eura radi žurnog obavljanja potrebnih pretraga i operativnog zahvata nad njenim suprugom, novac je zadržao za sebe te je zauzvrat odmah sutradan naložio da se pacijentu obavi pretraga, a potom ga je i operirao.

Nakon toga je 16. studenoga 2018. od drugookrivljene primio i dodatni iznos od 2.000 eura”, izvijestio je Uskok na svojoj internetskoj stranici.