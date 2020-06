ISPOVIJEST ŽENE KOJA JE ODRASLA U DOMU: ‘Zašto Beroš ne postane udomitelj ili ode vidjeti kroz što ta djeca prolaze?’

‘To će dijete možda u toj obitelji imati sve, a ne s 18 godina biti u instituciji. Zašto da bude u domu, da ga se zakida za ljubav, odgoj? Ja bih dala da ga usvoji istospolni par’, kaže Zagrepčanka Sabina koja je odrastala u domu za nezbirnutu djecu i udomiteljskoj obitelji

Sabina Filko Gabaj 28-godišnja je Zagrepčanka koja je skupa sa sestrom i bratom odrasla u domu za djecu, a kasnije u udomiteljskoj obitelji. Svoju životnu priču ispričala je za RTL Direkt ponukana izjavom ministra zdravstva i nositelja HDZ-ove izborne liste u X. izbornoj jedinici, Vilija Beroša, koji je kazao da “ukoliko je okruženje u domu zdravo” prihvatljivije je da djeca bez roditelja budu ondje nego da ih, primjerice, posvoje istospolni parovi.

‘Kada saznaju da ste domsko dijete kreću ismijavanja’

“U trećoj godini sam oduzeta ocu zbog nasilja u obitelji. Tad sam smještena u SOS Dječje selo Lekenik u kojem sam provela osam godina. Iz Lekenika sam premještena u dom u Osijek, a otamo u udomiteljsku obitelj”, ispričala je Sabina koja je bez majke ostala kada je imala tri godine, a oca je zadnji put vidjela s 12 godina.

Najteži joj je, kaže, bio upis u prvi razred osnovne škole.

“Svi dolaze s obitelji, a sa mnom dolazi SOS majka. Samo ja budala sam sjedila u klupi s pratnjom iz doma. Užasno je bilo. I onda kada saznaju da ste domsko dijete kreću ismijavanja, da si ovakav i onakav, da si domsko kopile”, prisjeća se.

Tek s 14 godina, kada je došla u udomiteljsku obitelj, osjetila je roditeljsku ljubav. Danas je majka petoro djece, a suprug joj je također odrastao u domu za nezbrinutu djecu.

‘Ja bih dala da dijete usvoji istospolni par’

Oboje prate javna prepucavanja o tome treba li istospolnim partnerima dozvoliti udomljavanje domske djece. Osvrnula se i na izjavu ministra Beroša.

“Realno, ja bih gospodina Beroša mimo kamera pitala licem u lice, kada se on već protivi tome, zašto ne uzme licencu i postane udomitelj ili ode u dom vidjeti što ta djeca prolaze”, kazala je Sabina za RTL Direkt.

Inače, u udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj trenutačno je smješteno 2227 djece, a u ustanovama socijalne skrbi njih 1558. Među njima su i oni bez roditeljske skrbi te djeca s teškoćama u razvoju. Sabina danas kaže da bi, da su po nju svojedobno došle dvije majke ili dvojica očeva, odmah pošla s njima.

“To će dijete možda u toj obitelji imati sve, a ne s 18 godina biti u instituciji. Zašto da bude u domu, da ga se zakida za ljubav, odgoj? Ja bih dala da ga usvoji istospolni par”, kaže.

Na koncu je poručila svima koji misle da istospolni partneri ne bi trebali udomljavati djecu iz domova: “Pobogu, ako vi to osuđujete, nemojte pisati po internetu, uzmite licencu i postanite posvojitelji i udomitelji. Udomiteljskih obitelji je premalo. Nemojte zakidati one koji to žele.”

