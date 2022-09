Ne prestaju odjeci strašne tragedije u kojoj je život izgubio zaštitar Hrvoje Zanatić, a njegova tragična smrt ponovo je otvorila temu loših uvjeta rada u zaštitarskoj branši.

Anonomni zaštitar za RTL Direkt ispričao je s kakvim se sve problemima suočavaju zaštitari, koji su svaki dan izloženi stresu, potencijalnima napadima, pljačkama i divljacima. Većina ih radi za minimalnu plaću, većina ih nema oružje, i nemaju status službene osobe.

"Ja ovaj posao radim znači više od 10 godina, s time da je bilo dosta neugodnih situacija. Udarce sam dobio dosta puta, dosta udarace u glavu. Bilo je svega, ja sam čak imao i polomljene prste", ispričao je anonimni zaštitar. Plaćaju ga od 17 do 25 kuna po satu što znači da s prijevozom i stimulacijom na mjesec može zaraditi do 4500 kuna. Cijena sigurnosti i ljudskog života vrlo je niska.

"Premalo je ljudi na nekim opasnim objektima. Počevši eto taj automat klub je stvarno svaku noć imate em pijanih em drogiranih i ne znam što sve ne. Čovjek dođe tamo sa 100 kuna i onda razbija aparat i ti mu kaži nešto nešto, a on živčan", dodao je zaštitar.

Predsjednica ceha u kojem je 75 zaštitarskih tvrtki priznaje da bi plaće trebale biti više. "Ja uvijek kažem, kvaliteta se treba platiti. Mi radimo vrlo odgovoran posao i ljudi su svaki dan vrlo ugroženi. I taj se dio posla mora znati cijeniti i poštovati. Mi imamo podatak da su se plaće povećavali u zadnjih godinu dana i to dosta povećavali, ali sad imamo onaj drugi problem da nemam ljude", objašnjava Lidija Stolica.

Novi pravilnik do kraja godine?

Iako su plaće sramotne, život kolege ne bi vratila veća plaća već dobra organizacija rada, govori nam čelnik sindikata. "Oni koji naruče uslugu oni samo gledaju da zadovolje zakonsku formu pa je njima dovoljan samo jedan čovjek no to što je taj čovjek u nekom casinu ili automat klubu cijelu noć radi sa kockarima koji gube puno novaca pa i 100-njak tisuća kuna i koji su kad izgube taj novac spremni učiniti svašta to ih boli briga", kaže Nikola Sraka, tajnika Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti.

Hrvoje Zanatić nije prvi zaštitar koji je ubijen na radnom mjestu. Dragutin Golik zvan Zmija upucan je davne 2005., kada je herojski potrčao za pljačkašima banke koji su ga u bijegu ranili sa dva metka. Preminuo je dvije godine kasnije, a 15 godina od njegove smrti odnos države prema ovom opasno zanimanju nije se čini se puno promijenio.

Bi li status službene osobe u konkretnim slučajevima nešto promijenio, nezahvalno je nagađati, ali dugoročno napadači bi dvaput promislili prije napada. "Zato tražimo taj status da bi zapravo percepcija bila da su to ljudi koji nas štite. Oni su tu da bi štitili našu imovinu i nas", ističe Stolica.

Do kraja godine najavljuje se novi pravilnik o procjeni sigurnosti koji bi trebao onemogućiti da opasne objekte čuva samo jedna osoba. Za Hrvoja Zanatića – prekasno.