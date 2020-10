ISPOVIJEST ZAGREPČANKE KOJA JE ŠEST TJEDANA BILA NA RESPIRATORU: ‘Triput su me oživljavali, zatajili su mi i bubrezi…’

‘Ničeg se ne sjećam, apsolutno, nego samo onog trenutka kad su me probudili i to je navodno bilo treći put kad su skinuli s respiratora. Tri puta su me i oživljavali, došlo je do zatajenja bubrega, pa sam trebala i dijalizu’, kaže Zagrepčanka Tajana Jakić koja je dobila bitku s Covidom-19

Neki zarazu koronavirusom gotovo i ne osjete, a neki pacijenti jedva izvuku živu glavu. Jedna od potonjih je 49-godišnja Tajana Jakić iz Zagreba. Ona je bila zaražena još u ožujku, ali i danas osjeća posljedice bolesti. Na respirator je bila priključena čak šest tjedana. Triput su je liječnici vraćali u život, a na kraju su je spasila umjetna pluća. Danas je na tu višemjesečnu borbu za život podsjećaju ispala kosa i dva nokta. Svoju ispovijest o borbi s koronavirusom ispričala je za HRT.

‘Trebala sam i dijalizu i kompletnu promjenu krvi’

“Portirka je pomogla suprugu da me uopće stave u kolica i nekako do odjela dovezu. Zadnje čega se sjećam je glas liječnice koja je rekla da me odmah uspavaju i ja sam završila na respiratoru”, prisjeća se.

Pomoću respiratora je disala 45 dana.

“Doslovno sam ostala u šoku, nisam mogla vjerovati da je toliko vremena prošlo. Ničeg se ne sjećam, apsolutno, nego samo onog trenutka kad su me probudili i to je navodno bilo treći put kad su skinuli s respiratora. Tri puta su me i oživljavali, došlo je do zatajenja bubrega, pa sam trebala i dijalizu, u međuvremenu i promjenu kompletne krvi”, ispričala je za HRT.

‘U bolnici sam vidjela i mlade i stare’

Jedna od posljedica Covida-19 s kojom se i danas nosi je kašalj. A bolest ne bi uspjela preboljeti bez tima zdravstvenih djelatnika koji su bezuvjetno brinuli o njoj.

“Ne možete vjerovati da se netko toliko skrbi o nekome tko nije njegov. Mislim da toliko majka o djetetu ne skrbi koliko se oni tamo daju”, kazala je o bolničkom osoblju.

Njezini najbliži davali su joj podršku ispod bolničkog prozora vičući joj “Tu smo, samo da znaš”. Ima i poruku za sve koji nisu osjetili tu bolest u najgorem obliku.

“Trebaju se nositi maske kao minimalno osiguranje, ajmo to tako nazvati, jer posljedice zaista mogu biti ružne. Ja sam u bolnici vidjela i mlade i stare”, poručila je Tajana Jakić.

