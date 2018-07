ISPOVIJEST VOZAČICE KOJA JE PREVOZILA VATRENE: ‘Srce mi je veliko kao autobus. No, nisam ih odvezla do kraja…’

‘Na žalost, kod Savske je došlo do tehničkog kvara autobusa, pa me kolegica zamijenila ostatak puta, do glavnog trga. Ja sam morala odvesti autobus na servis, pa sam ostala zakinuta za spektakularni doček na Trgu. Ipak, nije mi žao. Imala sam veliku čast da vozim naše igrače. Ponosim se time i nikad to neću zaboraviti’, kazala je 37-godišnja Kutinčanka.

Glavna vozačica hrvatske nogometne reprezentacije u ponedjeljak bila je 37-godišnja kutinčanka Nikolina Žiljak. Iako ih je trebala dovesti od Zračne luke do Jelačićevog trga, zbog kvara na autobusu, morala ju je zamijeniti druga kolegica.

“Na žalost, kod Savske je došlo do tehničkog kvara autobusa, pa me kolegica zamijenila ostatak puta, do glavnog trga. Ja sam morala odvesti autobus na servis, pa sam ostala zakinuta za spektakularni doček na Trgu. Ipak, nije mi žao. Imala sam veliku čast da vozim naše igrače. Ponosim se time i nikad to neću zaboraviti”, kazala je za Jutarnji list Nikolina, koja inače profesionalno vozi već 17 godina, dok je u ZET-u posljednjih deset.

Suze radosnice

“Bilo je prekrasno to doživjeti. Srce mi je veliko kao autobus, toliko ljudi više nikada u životu neću vidjeti na jednome mjestu, a kamoli biti dio toga. Uhvatili su me euforija i adrenalin, pa sam u jednom trenutku i ja zapjevala s njima. Najljepše mi je bilo kad su ih dočekali pri slijetanju. To je bio trenutak za pamćenje, toliko veselja i radosti, a potekle su i suze u jednom trenutku”, opisuje Nikolina.

Dodaje kako nije bilo lako voziti autobus dva kilometra na sat i paziti da joj se ljudi ne popnu na vozilo, no i da je sve dobro prošlo zahvaljujući priprema i probama koje su s policajcima odradili ranije.