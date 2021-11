Na 30. obljetnicu pada Vukovara i Škabrnje, cijela se Hrvatska prisjetila žrtava, poginulih i nestalih u Domovinskom ratu. No, još je više žrtava koje su žive i do dana današnjeg nose ožiljke stradanja.

Jedna od njih je i Vukovarka Snježana Maljak, koju su agresorski vojnici tijekom rata silovali. Zbog svega što se dogodilo njoj, ali i drugima, odlučila je tužiti zločince.

“Osobi koja je prošla takav zločin treba hrabrosti da iznese to uopće, a kad iznese, borba je oko dokazivanja – tko može dokazati što se dogodilo u ratu? Taj čin priznavanja da osoba traži nešto, seksualno zlostavljanje nije samo silovanje, ima tu drugih oblika zlostavljanja. Većina muškaraca koji su prošli logore u Srbiji, prošli su neki oblik seksualnog zlostavljanja, ali to je još tajna, o tome se slabo govori, a insitucije o tome ne govore”, rekla je Maljak za N1.

Istjerala sve na čistac

Tvrdi da je među rijetkima koji su svoju bol istjerali na čistac. To je pogotovo teško, jer sram često razara obitelji.

"S obzirom na broj žena jedna sam od rijetkih koja je u braku i da sam to istjerala na čistac. Dio prava sam ostvarila, ali ne u potpunosti. To su uglavnom žene koje žive same, javljaju se one kojima su očevi ili muževi umrli. Kad se ženu tako uništi, uništi se cijela obitelj. Moj muž je to jako teško podnio kad se proces počeo odvijati. Kad sam mu sve rekla, to je teško podnio. Mnogi će zato češće šutjeti", istaknula je.

Jedan pobjegao u Srbiju, drugi se pravi mrtav

Na pravnu bitku ponukao ju je susret sa svojim silovateljima. Zbog jednog je završila na psihijatriji, drugi je nosio uniformu hrvatske policije.

“Imala sam 22 i pol godine kad se to dogodilo. Odlučila sam sve prijaviti 10 godina kasnije, nakon što sam u Vukovaru počela susretati silovatelje. Prvo sam jednog udarila kišobranom, a oni su me odveli na psihijatriju u Zagreb. Kad sam jednog vidjela u uniformi hrvatske policije, prelomila sam i predala tužbu. Kad je istraga počela, tek sam onda sve rekla mužu, on je dobio slom živaca, Hitna je morala doći i dati mu za smirenje.

Prvooptuženog sam susretala na ročištu, proces je trajao skoro 17 godina, a on je imao plaću 3900 kuna pod suspenzijom u policiji i Sindikat policije mu je plaćao odvjetnika. Obojica su u bijegu, izdana je međunarodna tjeralica. Jedan je u Srbiji, a drugi se proglasio mrtvim iako smo doznali da je promijenio identitet i živi van granica Hrvatske. Bar sad imam mir da ih ne susrećem više po gradu”, zaključila je Maljak.