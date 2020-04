ISPOVIJEST OBOLJELIH HRVATA: ‘Osjećate se prestrašeno jer ne znate s čim se borite. Bolest nije nimalo bezazlena…’

‘Imao sam temperaturu 38,5 sedam ili osam dana. To me je poprilično iscrpilo, iako sam osoba u prilično solidnoj fizičkoj kondiciji’

Službeno su koronavirus u Hrvatskoj dobile 1282 osobe. Zaraženo je i pet trudnica, dvije bebe, liječnici, medicinske sestre i policajci.

Novinari RTL Direkta razgovarali su s nekoliko oboljelih koji su opisali kako su prošli tijekom bolesti koja je paralizirala svijet. Među njima je i majka oboljele bebe od tek dva i pol mjeseca.

“Najveći strah je bio za bebu. U tom trenutku nekako sebe staviš po strani i nisi si bitan. Na svaki sinov kašalj, uzdisaj, provjeravaš, kontroliraš… Iza nas je 20 neprospavanih noći, no nemoguće je opisati tu vrstu brige i straha. Na kućnom smo liječenju, beba nije bila hospitalizirana, u dogovoru s infektologom dogovoreno je da beba ostane na kućnoj njezi”, kazala je Karolina Spudić iz Duge Rese.

Neki ni nemaju simptome

“Osjećate se prestrašeno. Postavljate si milijun pitanja u glavi na koje nemate odgovor jer jednostavno ne znate s čim se borite. Pogotovo ja koji u tom trenutku nisam imao, i to želim naglasiti ljudima, niti jedan simptom koji se dosad navode – povišena temperatura, respiratorni problemi, suhi kašalj. Jednostavno, nisam vidio razloga zašto moram biti u bolnici”, kazao je Dino Peruško iz Labina.

“Do danas ja mogu opisati kao zdrav period. Nisam primijetio bilo kakve psihofizičke promjene. Nisam imao temperaturu, nisam imao osjećaj umora, napade kašlja. Osjećao sam se praktički kao i ranije. Osim što sam četiri ili pet dana imao laganu glavobolju. S obzirom da glavobolja nije tipična za mene, mogu pretpostaviti da bi to eventualno mogla biti posljedica infekcije”, kazao je Dražen Horvat iz Praga.

‘Bolest nije bezazlena’

“Imao sam temperaturu 38,5 sedam ili osam dana. To me je poprilično iscrpilo, iako sam osoba u prilično solidnoj fizičkoj kondiciji. Imao sam blagi kašalj. Mislim da je važno naglasiti da sam imao i gubitak osjeta mirisa i okusa koji se s vremenom vratio skoro u potpunosti. Bolest nije nimalo bezazlena, pogotovo za pušače koji prolaze prilično tešku, neću reći, agoniju, ali mnogi završe s upalama pluća. I ako je ovo nekakav povod da se riješe tog poroka onda je to definitivno sada”, kazao je Slobodan Kožul iz Karlovca.

