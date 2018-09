ISPOVIJEST NAJPOZNATIJEG UHLJEBA: ‘Nek’ mi se nađe netko tko negdi nije doša po vezi. U privatnika neću, puno se radi, a male plaće’

‘U privatnika se puno radi, a male plaće. To nije baš sjajna situacija’, kaže najpoznatiji hrvatski uhljeb iz Vrgorca pritom dodajući kako je svatko negdje došao preko veze

Slobodan Granić postao je poznat kad mu je ime dospjelo u medije, jer mu je vrgorački gradonačelnik Ante Pranić dao otkaz s mjesta koordinatora za sport tvrdeći da ne radi i samo ispija kave. Uz to je odmah, po izricanju sudske presude koja je Praniću dala za pravo, dobio i neslavnu titulu najpoznatijeg hrvatskog uhljeba.

DOGODILO SE NEZAMISLIVO: Uhljeb dobio otkaz u gradskoj ustanovi jer je ‘više bio na kavama nego na radnom mjestu’

Njegova priča, dakako, drugačija je od one gradonačelnika Vrgorca. Tvrdi da je bez posla ostao jer je bio politički nepodoban, te ističe da je itekako imao posla. “Organizirao sam turnir, u dvorani određivao termine treninga i natjecanja, a kao tajnik ZSU-a obnašao sam poslove. Znači… obavljao sam administrativne poslove, poduzimao mjere da se zaključci skupštine provedu u djelo, pripremao sjednice i… ostale poslove”, priča Granić za Slobodnu dodajući kako su sjednice bile svakih nekoliko mjeseci.

Plaće kod privatnika i put u Irsku

Ističe da mu ljudi danas prilaze izražavajući žaljenje što više nema malonogometnih i turnira u balotama koje je nekad organizirao. “To je postala tradicija u Vrgorcu. Pranić kaže da se mojin odlaskom ništa nije promijenilo, ali, virujte mi stvarno je. Umire tradicija. Mojin turnirima ti mjesni odbori su živili. Bilo je živo. To finale održavalo se u Domu sportova, bila je sportska fešta. Dan danas me ljudi zaustavljaju, kažu da in je ža šta se to nije nastavilo dalje”, opisuje Granić dodajući kako je u vrijeme turnira kući dolazio i u ponoć, ali da nikad nije naplatio prekovremene. I godišnji je, kaže, tek jednom unatrag deset godina, koristio. I to sve, u posljednje vrijeme za plaću od 2600 kuna.

Dodaje kako se javio na natječaj za komunalnog redara, ali da su ga elminirali. Na pitanje hoće li možda put Irske “po kruh”, Granić kaže kako gore moraju ići mladi jer nema posla. Na pitanje, pak, kako nema, odgovara: “Kome, di, šta? U privatnika se puno radi, a male plaće. To nije baš sjajna situacija. Kako ću ja sada sa 63 godine, ko će mene primit?”

ČOVJEK KOJI JE DOBIO OTKAZ JER JE VIŠE BIO NA KAVAMA NEGO NA RADNOM MJESTU: ‘Nisam ja jedini, svi piju kavu. Ovo je politička odmazda!’

‘Uhljeb je ružna rič, ali…’

Na upit kako to da ne bježi od naziva uhljeb kaže: “Svi ljudi koji rade su uhljebi. To je ružna rič. Ali nek mi se nađe neko ko negdi nije doša ili po rođačkoj ili prijateljskoj ili političkoj vezi.” Pritom ističe kako su u Gradu ostali tek podobni, no tu mu kontrira sam Pranić navodeći kako cijeni dobre radnike te da je tajniku HDZ-a koji kod njega i dalje radi čak i podigao plaću.

Nakon otkaza i Granić i supruga, priznaje, tužili su Grad zbog neisplate vijećničkih naknada. Tvrdi kako im nakon računa koje su se nanizali nije preostalo ništa drugo. Sada čekaju i presudu za to, jer se gradonačelnik žalio.