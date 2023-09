Prošloga vikenda, 150 gostiju na svadbi Mislava i Katarine Markoč zarazilo se norovirusom. Među zaraženima je bilo i djece.

"Oko 8, 9 sati počeo sam osjećati probavne smetnje, mislio sam prije prvog plesa, koreografija, stres. Bilo je, ja mislim, 40 stupnjeva. Ušao sam u sobu za mladence i pokrio se s tri deke. Nastavio sam povraćati i imati proljev sve do dolaska Hitne oko 3 sata ujutro. Dobio sam injekcije, vratio se unutra i onda smo u tri ujutro imali prvi ples i rezanje torte ", ispričao je mladoženja Mislav Markoč za Danas.hr.

Svadbena proslava održala se u Zaprešiću, na poznatom imanju za vjenčanja Corberon. Ista situacija dogodila se i tjedan dana ranije.

Čekaju se rezultati

"Rekao je da imamo problem, da je bilo već takvih slučajeva i da me moli da kažem da sam došao inficiran na svadbu i da ne spominjem Corberon. U početku sam mislio da je to istina jer sam bio prvi zaraženi, no onda me kasnije zvao epidemiolog iz bolnice. Moji gosti su mi se javljali sa selfijima iz bolnice, njih 15-ak sigurno je završilo na infuziji, a 150 je prijavilo neke probleme", otkrio je mladoženja.

Državni inspektorat privremeno je zabranio korištenje prostora u svadbenima salama Corberon u Zaprešiću, a ograničena je i uporaba vode te je zabranjen rad radnicima bez položenog zdravstvenog tečaja.

Svadbe koje su ovog tjedna bile planirane morali su otkazati, a vlasnici nisu htjeli pred kamere. Testovi na zaposlenike i hranu su negativni, a ostali rezultati uzeti s drugih površina još uvijek se čekaju.

Epidemiološka obrada je u tijeku, a traži se i izvor zaraze. Norovirus se širi brzo i vrlo lako, a infekcija traje između 24 i 48 sati.

Zaraza se brzo širi

"Nakon inkubacije, javljaju se mučnina, povraćanje, proljevi, bolovi u trbuhu. Prenosi se preko kontaminirane hrane ili vode, direktnim kontaktom s osobom koja je zaražena, preko kontaminiranih površina", objasnio je epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Kruno Sokol.

Na istoj lokaciji gdje su svadbenu proslavu odlučili pripremiti Mislav i Katarina, održane su još dvije svadbe, a iz županijskog zavoda za javno zdravstvo poručili su da je oboljelo više od 70 osoba.

"Svakom se može dogoditi, ali ovo da nas nisu upozorili, da su svadbe bile i u subotu nakon nas da su trebale biti i ovog vikenda, to je van svake pameti", dodao je Mislav. Inspekcija je u tijeku.