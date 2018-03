ISPOVIJEST JUNAKA KOJI SU SPASILI OSAMOGODIŠNJAKA: ‘Nismo ga mogli izvući iz mora. Donijeli su nož, no nije bio dovoljno oštar… Mislili smo da je gotovo…’

Osmogodišnji Marko jedva su spasili otac i rođaci nakon što se u utorak poslijepodne igrajući oko zaštitne ograde na plaži zapetljao o njen konop i potonuo.

STRAVIČNA NESREĆA KOD ZADRA: Dijete se na plaži zaplelo u zaštitnu mrežu i ostalo zarobljeno pod morem

“Kad sam zaronio, bio je to zadnji trenutak. Marku je glava bila deset centimetara ispod površine. Pokušavao je doći do zraka, ali nije mogao. Strašno! Otac ga je držao u rukama ne bi li ga izvukao na površinu, ali ni on nije mogao jer se Marku konop zapetljao oko noge. Mislio sam da je gotovo. Opet sam zaronio i nožem presjekao konop. Oslobođen, Marko je izronio, sav modar, bez svijesti. Nisam ga mogao gledati”, priča Jerolim Sikirić, 58-godišnji ujak Marka Frlete (8), koji se u utorak poslijepodne umalo utopio na plaži Frneža u Bibinjama.

Marko se igrao s prijateljima u moru 15-ak metara od obale roneći oko plutajuće zaštitne ograde, a u jednom trenutku počeli su vrištati i dozivati pomoć.



“Marku se noga nekako zaplela za konop. Ne za konop plutajuće ograde, niti za ribarsku mrežu, kako neki govore, nego za konop od muringa, od korpomorta, za koji je usidrena plutajuća ograda. Kad smo čuli poziv u pomoć, čitava je plaža skočila na noge. Pet, šest ljudi odmah je skočilo u more. Prvi je bio Markov otac Fabijan“, priča 19-godišnji Zvonimir Sikirić, Jerolimov unuk.

“Zavladala je panika. Htjeli smo ga izvući iz mora, ali nismo mogli. Kad je otac došao do Marka, shvatio je da mu je noga zapetljana za konop ispod površine. Netko je otrčao u Jerolimov restoran, tu na plaži, po nož, ali nije bio dovoljno oštar. Pa trči po drugi nož, a Marko se topi, ajme…”, govori Zvonimir dodajući kako je dječak već pomodrio kad ga je otac iznio na obalu te da mu je pjena počela izlaziti na usta. Djelatnici Hitne telefonom su im davali upute što učiniti te su dječaka reanimirali, a kada je izbacio more počeo je disati. No, nije bio pri svijesti pa je Hitnom, koja je u međuvremenu i stigla na mjesto događaja, prebačen u zadarsku Opću bolnicu gdje je cijelu noć proveo u komi.

Dječak je jučer otvorio oči. “Nalazi se u značajnom poboljšanju i izvan je životne opasnosti. Sve životne funkcije su mu stabilne, nadamo se da će proći bez ikakvih posljedica. Cijelu je noć bio na aparatima za disanje i bez svijesti. Sada su svi parametri dobri. Probudio se, razgovara, zadovoljni smo njegovim oporavkom”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice.