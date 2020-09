HRVAT TUŽI AUSTRIJU ZBOG ZARAZE KORONOM: ‘Nije važan novac, iz osobnih interesa riskirali su moje zdravlje, izvrgnut sam linču’

Skijališta su postala rasadni korone u Europi, a tužitelji su uvjereni kako su morala biti zatvorena barem tjedan dana ranije

Na Saveznom sudu u Beču 23. rujna bila je održano prvo ročište slijedom tužbi turista protiv države Austrije zbog zaraze koronavirusom u čuvenom skijalištu Ischgl u Tirolu. Ondje se koncem veljače i početkom ožujka počela širiti zaraza koronavirusa, no i regionalne savezne vlasti nisu na vrijeme proglasile karantenu. Ispočetka, zarazu su tajila i skijališta, a sumnja se da je to bio smišljen potez kako bi se izvukla što veća zarada.

Tužitelji vjeruju kako je i država namjerno otezala s mjerama, i tako neposredno utjecala na širenje zaraze te je tako Tirol postao rasadnik zaraze.

I HRVATSKI TURISTI DIŽU TUŽBE PROTIV ČUVENOG AUSTRIJSKOG SKIJALIŠTA: ‘Tamo je bilo žarište zaraze, trebali su zatvoriti ranije’

U OVOM AUSTRIJSKOM SKIJALIŠTU ZARAZILO SE DO 1200 LJUDI IZ RAZNIH ZEMALJA: Policija istražuje je li za sve kriv nemar

Zato je austrijska Udruga za zaštitu potrošača iz Beča (VSV) zaprimila je oko 6000 pritužbi te je potaknula poduzimanje pravosudnih koraka. Čelnik VSV-a Peter Kolba rekao je da je na koncu tisuću ljudi iz 45 zemalja iskazalo spremnost podići tužbe, a među njima i devetero Hrvata.

Jedan od njih je, piše Jutarnji, Goran Nedeljko, Čakovčanin koji je prebolio covid-19. Nije se zarazio u Ischglu nego u drugom skijalištu slične sudbine – Flachauu.

Vodio školu skijanja

Kao i mnogih godina do sada, Nedeljko je vodio školu skijanja u Flachauu. Uz Hrvate, redovite goste, skijanju je naučio i puno Rusa, Norvežana, Iračana…

“Kad radim, navečer ne izlazim. Tek poslije znam popiti pivo s polaznicima. Sve su to redom svjetski biznismeni, a zadnja grupa prije zatvaranja bili su članovi Uprave Porschea. Jedne sam večeri, sredinom ožujka, popio pivo s austrijskim bračnim parom i ujutro krenuo za Čakovec. Planirao sam ostati nekoliko dana. Tri dana kasnije započeo je lockdown. Nema vraćanja. Punih desetak dana sam se osjećao skroz dobro i živio uobičajenim ritmom, da bih 21. ožujka dobio temperaturu i počeo lagano kašljati. Bili su to prvi, ujedno i jedini simptomi covida-19, koji su me mučili samo dva dana.

U bolnicu sam otišao odmah i test je pokazao da sam pozitivan. Pretrnuo sam, zaledio se. Nije mi bilo jasno. Znam kako živim. Zdrav sam, bio sam na svježem zraku na 2000 metara nadmorske visine. Ne izlazim, ne hodam po klubovima. Ali bolest, očito je, ne bira“, ispričao je Goran Nedeljko za Jutarnji još dok je bio u samoizolaciji.

Opći linč na društvenim mrežama

No puno mu je teže palo ponašanje okoline, kada je konačno bio u Čakovcu.

“Linč koji sam proživio ne bih poželio nikome. Čak ni onima koji su ga željeli meni. ‘Tak mu i treba’, ‘Nek’ crkne’, ‘Morao se preseravati i ići na skijanje u vrijeme korone’, ‘Zarazio je cijeli grad’… Napadali su me u Facebook grupi ‘Čakovčanci i Čakovčanke’ ljudi koji me uopće ne poznaju. Ne znaju da sam ja na skijalištu radio, a ne zabavljao se. I da sam kojim slučajem išao kao turist, zar to nekome daje pravo da me izvrgne linču?”, prisjeća se.

Danas, kaže, tuži Austriju ne zbog novca od odštete, nego prije svega zbog u najboljem slučaju, neodgovornosti.

‘Nije važan novac’

Tužitelji smatraju da su skijališta morala biti zatvorena barem tjedan dana prije nego što jesu. Tada, vjeruju, ne bi bilo ni sveopćeg kaosa 13. ožujka, kad je austrijski kancelar Sebastian Kurz naložio karantenu za Ischgl i okolicu, jer su turisti samo dan ranije još uvijek pristizali na mondene lokacije. Budući da u lokalnim i svjetskim medijima nije bilo ni riječi o covidu-19 u austrijskim Alpama, bili su uvjereni da je bolest lokalizirana.

“Čim sam u Spiegelu pročitao medijski poziv Petera Kolba da se udruzi jave svi koji su zaraženi covidom-19 na austrijskim skijalištima, odmah sam sjeo za kompjutor i napisao dopis. Uz njega sam priložio svoju povijest bolesti i dodatnu medicinsku dokumentaciju. Nije važan novac, nego činjenica da je netko iz osobnih interesa riskirao moje zdravlje”, zaključuje Nedeljko.