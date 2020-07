ISPOVIJEST HEROINE MIRAMARSKE: ‘Bila je to filmska scena, uzela sam njegovu protezu i s njom sam isplivala. On je ostao na krovu…’

Mirna Mrčela koja je pomogla čovjeku izaći iz auta u vodi ispričala je svoju priču

Središte Zagreba jučer je bilo pod vodom, a tako i podvožnjak u Miramarskoj. Baš tamo odigrala se gotovo filmska akcija spašavanja kada je u osobnom automobilu zapeo Josip Šimić iz Zagreba.

”Nevidljivo… Imate osjećaj da je ravno, nemate osjećaj da je lokva. I stao sam kad sam vidio o čemu se radi, ali već je bilo kasno. Prednji dio bio je u vodi i onda sam po inerciji otplutao do pola”, kazao je. Dok je čekao vatrogasce, jedna je prolaznika bez zadržavanja priskočila u pomoć.

”Jedna cura kojoj bih ovim putem htio zahvaliti me je izvukla iz auta jer meni je ispala proteza, nisam mogao izaći van i onda sam sjeo na krov.”

Ne osjeća se poput heroine

Bila je to Mirna Mrčela koja je šetala svoje pse i čula kako netko doziva upomoć. Doplivala je do automobila i pomogla Josipu. Ne osjeća se poput heroine. Svatko bi, kaže, trebao pomoći drugome u nevolji, kazala je za RTL.

”Doplivala sam do auta, do vozačeve strane, bila je to pomalo filmska scena, pa smo zajedno otvorili vrata tako da je on gurao iznutra, ja sam vukla izvana. Uzela sam njegovu protezu koju mi je dao, s njom sam isplivala, a on je ostao na krovu jer je auto prestao tonuti”, kazala je Mirna.

Bio je to jedan od tri automobila koji su zaglavili ispod podvožnjaka. Jutro nakon poplave – sve su dežurne službe na terenu kako bi se što prije uspostavio promet.

Od 21.40 krenuli su pozivi građana kojih je na kraju bilo više od tisuću. Vatrogasci su imali više od 250 intervencija, a na terenu je bilo njih 180. ”Više od 80 litara kiše po četvornome metru, što je praktički triput veća oborina od projektirane za kanalski sustav, prekomjerna je to oborina koju sustav nije mogao prihvatiti”, objasnio je Ranko Gregorin, direktor Sektora odvodnje, neočekivanu situaciju koja je zadesila jučer Zagrepčane.