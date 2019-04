ISPOVIJEST DEČKA IZ PULE (28): ‘Bivši mi je prenio HIV, a i dalje se odbija testirati. Kaže da će i dalje imati odnose bez zaštite’

Puljanin kaže kako se počeo osjećati loše još u lipnju prošle godine kada je imao visoku temperaturu i općenito je osjećao veliku slabost. Kako je uvijek bio zdrav, tome nije davao preveliku važnost sve dok mu prijatelj bivšeg partnera nije rekao kako mu je partner bolestan i da vjerojatno ima AIDS

Puljanin Goran Mijuković odlučio je javnosti reći kako je zaražen HIV-om i tako upozoriti ostale da budu oprezni nakon što je dobio 2. travnja nalaze iz Zagreba koji su potvrdili njegove sumnje da je zaražen, piše Jutarnji list.

ISPOVIJEST HRVATA ZARAŽENOG HIV-om: ‘Kad su mi rekli nisam zna gdje se nalazim i što se događa’

Otkrio mu je istinu prijatelj njegova bivšeg partnera

Naime, Mijuković se mjesecima loše osjećao i sumnjao je da je zaražen, međutim to sam sebi nije želio priznati te je mjesecima odgađao odlazak liječniku. Na kraju se ipak podvrgnuo testiranju i saznao da je bolestan. On tvrdi kako je virus dobio od bivšeg partnera iz Pazina koji ne želi priznati da ima bolest.

“Bio sam na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” gdje sam obavio sva testiranja, i 2. travnja dobio sam nalaze koji su mi potvrdili da sam HIV pozitivan. Bio sam u velikom šoku kada sam to saznao, iako sam znao da s mojim zdravljem već neko vrijeme nešto nije u redu. To je samo potvrdilo moju sumnju. I sada još ne mogu vjerovati što me je snašlo,” kazao je 28-godišnji mladić.

Puljanin kaže kako se počeo osjećati loše još u lipnju prošle godine kada je imao visoku temperaturu i općenito je osjećao veliku slabost. Kako je uvijek bio zdrav, tome nije davao preveliku važnost sve dok mu prijatelj bivšeg partnera nije rekao kako mu je partner bolestan i da vjerojatno ima AIDS. Mijuković je od tada počeo primjećivati promjene na sebi i svaki dan mu je bilo sve loše njegovo zdravstveno stanje.

‘Vrag mi nije dao mira’

“Inače sam sportski tip i vježbam, a odjednom sam se počeo loše osjećati. Počeli su me boljeti mišići, smršavio sam. Svi su mi rekli da sam se promijenio. Osjećao sam stalno umor. Osim toga, po koži su mi se pojavile bradavice, a znam da sam te bradavice viđao i na tijelu tog svog bivšeg partnera. Prhutala mi se kosa, koža mi je bila loša, počela mi je padati kosa, spavalo mi se po cijele dane, nije mi se dalo hodati jer su me boljeli mišići, ništa mi se nije dalo jesti. Tada sam počeo sumnjati. Odlučio sam posjetiti liječnicu opće prakse, ali prvi nalazi krvi i urina bili su uredni. Svejedno, nisam se i dalje osjećao dobro i vrag mi nije dao mira. Odlučio sam doći u Zagreb i testirati se na HIV”, ispričao je Puljanin za Jutarnji.

Nakon što je dobio nalaze, doktori su mu rekli da situacija nije dobra i dali mu lijekove koja mora piti svaki dan do kraja života. Kako mora kupovati jedan od njih, a nezaposlen je, zatražio je financijsku pomoć bivšeg partnera za kojeg smatra da je kriv za njegovo zdravstveno stanje.

“Odmah sam mu javio da sam HIV pozitivan i da bi bilo dobro i da se on testira, ali mi je rekao da se to njega ne tiče i da će on i dalje biti u odnosu s drugima bez zaštite. Rekao je da on nije bolestan i da sve to skupa nije njegova stvar i neka ja radim što hoću, ali neka mu s novinarima ne dolazim na vrata”, ispričao je Goran koji je čvrsto uvjeren da je tako dobio bolest.

Tajna veza

“I prije njega sam bio u drugim vezama, ali uvijek sam koristio zaštitu. Zadnja veza trajala mi je tri i pol godine. Isto tako, pet mjeseci prije nego sam ušao lani u veljači s njime u vezu sam se testirao, isto tako u Zagrebu, i test je bio negativan. Vjerujem da sam bolest dobio baš od njega, a ne na neki drugi način. A kažem i da me jedan njegov prijatelj na to upozorio. Kada sam mu to rekao, i tada je to negirao. Ja sam se tada odlučio s njime razići”, ispričao je Puljanin koji tvrdi da je bio s bivšim partnerom osam mjeseci u tajnoj vezi, nakon što je radio za njega neko vrijeme.

Na pitanje novinara misli li da mu je bivši partner namjerno prenio bolest, ali on nije siguran u to. Naime, Mijuković nije ni znao da je namjerno prenošenje spolne bolesti kazneno djelo, a njegov bivši partner nije želio komentirati situaciju, niti je potvrditi niti opovrgnuti.

“Ne bih htio ništa o tome reći i nezgodno mi je sada o tome govoriti”, poručio je kratko bivši partner.

ZUBARKA HIV POZITIVNOM PACIJENTU MORA PLATITI PROPISNU ODŠTETU: Došao u bolovima, a ona ga izigrala

“Liječnici su mi u Zagrebu rekli da tu činjenicu da sam HIV pozitivan držim u tajnosti. Pitali su me i imam li povjerenja u svoju liječnicu opće prakse da joj to mogu reći. Međutim, ja sam odlučio to svima reći, i to na ovaj način. Također, svaka dva mjeseca bih morao na kontrole, a iduća mi je krajem svibnja. Rekli su mi da se taj virus prenosi krvlju ili spermom”, kazao je Goran.

“Otkad pijem terapiju, puno se bolje osjećam. Volio bih naći nekog partnera koji također ima tu bolest. Naravno da se bojim za život i svaki dan mislim hoću li umrijeti. To je valjda normalno. Ali još uvijek baš ne mogu vjerovati da sam zaražen”, priznaje Puljanin.

Prošlo je više od trideset godina od prve zaraze HIV-a, uzročnikom AIDS-a, teške bolesti koja je do pojave antiretrovirusne terapije nije mogla spriječiti i bila je smrtonosna. Do širenja virusa najčešće dolazi spolnim kontaktom te zaraženom krvi kao i sa zaražene majke na dijete tijekom trudnoće, poroda ili dojenja.

Kažnjivo djelo

Prema odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske kažnjivo je namjerno, pa čak i nenamjerno zaražavanje drugih osoba HIV-om ili bilo kojom zaraznom bolešću

Naime, radi se o kaznenom djelu protiv zdravlja ljudi – iz članka 180. KZ-a, označenom kao širenje i prenošenje zarazne bolesti. Kako se navodi u zakonu, onaj “tko ne pridržavajući se mjera zaštite drugog zarazi opasnom zaraznom bolešću može se kazniti kaznom zatvora do tri godine”. U slučaju da je do počinjenja djela došlo iz nehaja, propisana je blaža kazna, do jedne godine zatvora.

Namjerno zaražavanje HIV-om, ako dođe do težih posljedica kod zaražene osobe, može se podvesti i pod “teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi”. U tom slučaju, počinitelju se može izreći i do pet godina zatvora, a u slučaju smrtnog ishoda od tri do 12 godina zatvora.