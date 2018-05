‘Mi više nemamo nikakve ovlasti, nemamo mehanizama da sami sebe zaštitimo. Svi pričaju o ljudskim pravima, a mi u danu ne smijemo, primjerice, ni novine pročitati. Obespravljeni smo na svim poljima, i nitko se ne buni. Problem je i što nema ljudi, a najavljeno je da će nam skinuti dodatak na ionako malu plaću’.

Jedan pravosudni policajac, čuvar u zagrebačkom zatvoru Remetinec, ispričao je u kakvim uvjetima rade njegove kolege i on, u nadi da će na taj način doprijeti do rukovodećih. Za Zagreb.info je ispričao da je samo pitanje dana kada će zatvorenici pokušati kolektivni bijeg iz zatvora, a istodobno, u njemu nema dovoljno čuvara.

Jedan čuvar ostane sam sa 50-100 zatvorenika

Dobro je, kaže, to što nema puno zatvorenika koji su osuđeni na duge zatvorske kazne, tako da im se zapravo i ne isplati bježati. Ipak, ako bi to poželjeli, ne bi imali previše problema, smatra zatvorski čuvar.

‘Problem je u tome što se uvijek refundira fond sati koji imamo, onda kada je neki od kolega slobodan, događa se to da jedan čovjek ostaje sam nauštrb sigurnosti. Primjerice, ako je sad propisano da je nekom odjelu potrebno dvoje ljudi, a na odjelu ima sto zatvorenika, taj dan kolega koji ima više sati biva oslobođen pa jedan kolega ostane sam s pedeset do sto zatvorenika’, priča ovaj policajac i dodaje da sve funkcionira dok se nešto loše ne dogodi. Ističe da tu nisu krivi njihovi šefovi, već cijeli sustav koji je u velikim problemima pa su načelnici i voditelji primorani raditi na taj način.



‘Žele nam skinuti dodatak na već malu plaću’

Na primjer, kada se otvaraju vrata sobe, tamo bi trebalo biti najmanje dvoje službenika, a često nije tako. Već je bilo slučajeva u kojima je neki od zatvorenika pokušao ozlijediti sebe ili druge, a čuvar ističe da ne treba zaboraviti da se radi o kriminalcima, ubojicama i nasilnicima. Ranije je za takve postojala opcija smještaja u prostorije u kojima će biti sami i bez opasnih predmeta, no sada se to više ne radi, objašnjava čuvar u Remetincu.

‘Javile su se razne udruge za ljudska prava i udruge koje su sami zatvorenici napravili, sudski pravobranitelj. Ma čuda. I kako se vršio pritisak na cijeli taj sustav, jednostavno su svi ti šefovi zbog straha za položaj odlučili da se ta soba ne koristi. Mi više nemamo nikakve ovlasti, nemamo mehanizma da sami sebe zaštitimo. Svi pričaju o ljudskim pravima, a mi u danu ne smijemo primjerice ni novine pročitati. Obespravljeni smo na svim poljima, i nitko se ne buni. Problem je i što nema ljudi, a najavljeno je da će nam skinuti dodatak na ionako malu plaću’, ispričao je ovaj policajac za Zagreb.info i dodao da je početna plaća pravosudnog policajca tek 4000 kuna, a uz malu plaću i rad u opasnim uvjetima, nemaju niti valjanu opremu za rad. Loša situacija nije samo u Remetincu, već i u zatvorima u cijeloj zemlji.

‘Zatvorenici imaju sva prava, a država nema novca za djecu’

‘Više se nitko ne prijavljuje na natječaj za posao. Veća prava imaju zatvorenici, nego mi. Oni imaju prava i obveze koje ne obavljaju. Imaju sva prava. Evo recimo, ja sam sada jedan pregled čekao 12 mjeseci, bio sam kod doktora i opet čekam 12 mjeseci sljedeći pregled. Kad ste vi u zatvoru to riješite u tjedan dana i sve to na račun proračuna’, dodaje.

Dodatni je problem taj što je velik dio zatvorenika na drogama pa im se daju lijekovi, no sada je i psihijatar otišao, pa se broj ovisnika povećava, a nitko im u tome ne pomaže. Tablete koje koriste su, ističe policajac, skupe, a zatvorenici imaju pravo na besplatno osiguranje. ‘Sve to vodi do iznosa od nekoliko stotina milijuna kuna. A istodobno nemamo novca za djecu’, ispričao je čuvar u zagrebačkom Remetincu.