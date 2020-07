ISPOVIJEST BROĐANINA KOJI JE BIO NA ‘KORONA SVADBI’ 26. LIPNJA: ‘Prijatelji na mene vrše strašan pritisak, šokiran sam onime što traže’

Nakon objave vijesti o stanju na području Brodsko-posavske županije, redakciji portala SBplus samoinicijativno se javio Brođanin – jedan od gostiju svadbene svečanosti održane 26. lipnja izvan Brodsko-posavske županije

Nakon pojave većeg broja zaraženih u Slavonskom Brodu, a koji većinom potječu s jedne svadbe, tamošnji čelnici Stožera civilne zaštite pozvali su ljude na savjesno ponašanje. Upozorili su, pritom, kako im lažni iskazi o kontaktima, onemogućavaju ‘pratiti’ put virusa i detektirati sve koji bi njime mogli biti inficirani, a samim time ga i prenositi dalje.

Nakon objave vijesti o stanju na području Brodsko-posavske županije, redakciji portala SBplus samoinicijativno se javio Brođanin – jedan od gostiju svadbene svečanosti održane 26. lipnja izvan Brodsko-posavske županije, a koja je rezultirala velikim brojem oboljelih diljem zemlje.

‘Nisi me vidio’

“U samoizolaciji sam i trebao bih uskoro saznati rezultate testiranja. Bilo bi zanimljivo da problematizirate pritisak koji se vrši na ljude koji su potencijalno zaraženi koronavirusom, a dolazi, najčešće, upravo od prijatelja i poznanika. Posljednjih dana, naime, malo tko me zove kako bi mi pružio podršku ili pitao kako sam, većina mi šalje poruke tipa “Nismo bili zajedno”, “Nisi me vidio”, kako ih ne bi naveo kao osobe s kojima sam ostvario bliske kontakte nakon povratka iz svatova. To je uistinu tužno i krajnje neodgovorno. Zbog vlastite komocije netko je spreman ugroziti zdravlje drugih. Nemam nikakve simptome pa se nadam negativnom nalazu, ali ovaj period svakako će mi ostati u pamćenju po lošem zbog takvog tuđeg ponašanja”, kazao je Brođanin koji je želio ostati anoniman, naglasivši kako nije usamljen u takvom ‘tretmanu’ bližnjih jer i desetero drugih ljudi koje poznaje, a kojima je zbog istog događaja određena samoizolacija, prolazi isto. Kako je sam potvrdio “naziva nas se i moli neka ih ne navodimo kao kontakte”.

Očito, na savjesti onih koji epidemiološkoj službi osiguravaju takve osobne podatke, ostaje da – ispred dobrih odnosa s prijateljima, poznanicima, radnim kolegama – stave svoju moralnu dužnost i osobnu odgovornost za pružanje preciznih i točnih podataka o ostvarenim bliskim kontaktima.

