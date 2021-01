ISPLIVAO NOVI SKANDALOZNI DETALJ O ŽINIĆU: Želi otkupiti državni stan iz kojeg ga žele izbaciti, kao ratni invalid traži enorman popust

Žinić je 2018. godine podnio zahtjev za otkupom stana u Zagrebu iz kojeg je prethodnom presudom trebao biti izbačen, i to pod povoljnim uvjetima, kao 30 postotni ratni invalid iz Domovinskog rata

Pritisnut aferama, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić podnio je ostavku na mjesto šefa županijskog HDZ-a, ali i dalje ostaje župan. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković činjenicu da protiv Žinića nije pokrenut stegovni postupak prokomentirao je riječima: “Ja se tračevima ne bavim. Nisu još poznate sve okolnosti.”

24 sata pišu kako premijer čak nije htio reći ni smatra li nemoralnim to što Žinić živi u državnoj kući, dok je istodobno zatajio suvlasništvo nad imanjem te bespravno koristi državni stan.

Trebao izaći iz stana, ali presuda je poništena

Žinić trenutačno vodi potresom pogođenu županiju i nastavit će to raditi sve do lokalnih izbora u svibnju ove godine. A sisačko-moslavački HDZ do daljnjega će voditi HDZ-ov saborski zastupnik Ivan Celjak. Drugim riječima, Žinić će, kao čovjek koji je očito nezakonito koristio državnu imovinu i gomilao nekretnine, biti jedan od ključnih ljudi koji će odlučivati o obnovi i o milijunima kuna koji će dolaziti iz proračuna za obnovu Banije.

A kako pišu 24 sata, na vidjelo su izašli novi detalji o Žinićevom bespravnom korištenju državnog stana u zagrebačkom naselju Borovje. Žinić je rekao da je u taj stan ušao 1994. godine kao prognanik, ali za takvo nešto nema dokumenta u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Stan je 1995. preuzeo Grad Zagreb kad je Žinić već bio u njemu, i to, kako se neslužbeno doznaje, bez pravne osnove. Unatoč tome, ali i činjenici da je 1995. godine uselio u kuću u Glini, nastavio je koristiti i stan u Zagrebu. U međuvremenu je stan predan državi, a prije sedam godina Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je sudski postupak iseljenja. Općinski sud u Zagrebu presudio je 2016. godine da Žinić mora izaći iz stana, ali dvije godine kasnije ta je presuda poništena.

Kao ratni invalid traži povlašten otkup stana

Prema onome što stoji u sudskom spisu, Žinić je zatražio poništenje presude tvrdeći da nikad nije primio tužbu te da potpisi njega i sinova na dostavnici nisu njihovi. Ponovno suđenje Žinić je zaustavio podnijevši 2018. godine zahtjev za otkupom stana pod povoljnim uvjetima i tvrdeći na sudu da je to dogovoreno. Tada je već naslijedio i trećinu imanja, supruga obiteljsku kuću, no još su besplatno živjeli u državnoj katnici u Glini. prema procjeni stručnjaka za nekretnine, takav stan na tržištu vrijedi oko 1500 eura po četvornome metru, što znači da stan od 82,3 kvadrata znači cijenu od oko 925.000 kuna. No, kako pišu 24 sata, Žinić je u svom zahtjevu naveo da traži povoljan otkup i ističe da je dragovoljac i ratni vojni invalid s 30-postotnim invaliditetom. Taj mu invaliditet znači i dodatne povlastice kad branitelji otkupljuju stan od države. U njegovu slučaju to je 30 posto, a to bi inače značilo i 30 posto nižu cijenu. Što je 277.000 kuna manje od tržišne cijene!

24 sata neslužbeno doznaju da mu taj otkup neće biti odobren jer nema na to ni pravo, a i pozvao se na članak zakona koji je kasnije stupio na snagu. Inače, susjedi tvrde da u tom stanu i sada netko živi, ali ne znaju je li u najmu ili su Žinići nekoga pustili da besplatno ondje živi.

