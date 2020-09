ISPLATI LI SE UZETI APN-OV KREDIT ILI JE BOLJE ČEKATI PAD CIJENA NEKRETNINA? Stručnjaci kažu – računica je jasna

Država je ove godine osigurala 160 milijuna kuna za petogodišnje sufinanciranje stambenih kredita koje nudi 14 banaka po kamatnim stopama od 2,21 do 3,5 posto, a trgovci nekretninama tvrde kako se to više isplati od čekanja na pad cijena

Svi mladi koji žele kupiti stan putem subvencioniranih kredita imat će novu priliku već krajem mjeseca. Agencija za promet nekretnina objavila je popis 14 banaka s kojima je sklopila ugovore o financiranju, detalji novog natječaja bit će poznati u srijedu, a zahtjevi građana mlađih od 45 godina će se zaprimati do 28. rujna.

“Mislim da će dosta značiti jer u prvih pet godina rata kredita bude 30 posto manja, što je ipak dosta značajan iznos, a kroz pet godina svašta se može dogoditi. Tako da vjerujem da je svima u početku lakše plaćati manju ratu, a kasnije se nadaš da ćeš dobiti povišicu pa će lakše biti plaćati ono što ostane”, rekla je za RTL Zagrepčanka Bernarda Selihar, koja se nada kupiti stan od 40-ak kvadrata po povoljnijim uvjetima.

KREĆU POTICAJI ZA KUPNJU STANA: Banke su osigurale ekstra nisku kamatu, poznato je kada sve počinje i koje uvjete morate ispuniti

Ne isplati se čekati pad cijena

Subvencionira se od 30 do 51 posto rate kredita, ovisno o gradu u kojem se nekretnina kupuje. Subvencije se kreću do najviše 1500 eura po kvadratu ili do 100.000 eura kredita u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina, a država će pomagati u otplati tijekom prvih pet godina. Iznimka su djeca, pa tako za svako dijete država pomaže još godinu dana, a dvije godine za djecu rođenu za vrijeme trajanja subvencije. Stručnjaci za nekretnine smatraju da je bolje koristiti državnu subvenciju nego čekati pad cijena nekretnina.

“Ako koristite subvenciju u Zagrebu na pet godina, subvencija vam je takva da bi cijena trebala pasti više od 16 posto da bi vam se isplatilo čekati, ako slučajno možete iskoristiti subvenciju od devet godina kao što mnoge obitelju mogu, pad bi trebao biti veći od 24 posto. Tako da, realno, za sve koji mogu koristiti subvenciju dobar je trenutak da kupe nekretninu”, pojasnio je Boro Vujović, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

NI KRIZA NI POTRES NE MOGU IM NIŠTA: U Zagrebu podivljale cijene novih stanova, evo koliko je potrebno izdvojiti za jedan kvadrat

Niske kamate izazvale velik interes

Banke su ponudile kamate od 2,21 do 3,5 posto, zbog čega bilježe velik interes i prije raspisivanja samog natječaja. “Možemo reći da bilježimo vrlo značajan interes građana koji zovu i pripremaju svu potrebnu dokumentaciju. Ono što možemo reći da, kao jedan od preduvjeta za podnošenje zahtjeva, već je više od 300 klijenata prošlo kroz fazu procjene nekretnina”, rekao je Dario Gabrić iz Erste banke.

Od 2017. do danas realizirano je više od 13.000 subvencioniranih kredita, za što je Vlada izdvojila više od 244 milijuna kuna. U sljedećem krugu sufinanciranja bit će spremno još 160 milijuna kuna, a dio toga će otići za sufinanciranje kupnje kuća, što je postao rastući trend u posljednje vrijeme.

“Mi smo u ožujku imali nešto više od 3000 zahtjeva prema ispitivanju javnog mijenja očekivanja su slična. Trend pokazuje da se sve više zahtjeva podnosi za kuće u ruralnim sredinama, a ovaj trend pada broja zahtjeva za stanove će se, siguran sam, i nastaviti”, optimističan je Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.