ISPITIVANJE HORVATA I TOLUŠIĆA NIJE PROŠLO BEZ EKSCESA: Maras se pokupio, Plenković poručio ‘svom najdražem zastupniku’ da se vrati

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je uvodno predstavio kandidata za potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića, te istaknuo kako smatra da je aktualni ministar poljoprivrede kroz svoj dosadašnji rad u cijelosti spreman preuzeti tu odgovornu zadaću i dati dodatni impuls bitnim procesima koji su na dnevnom redu Vlade.

Plenković je predstavio Tolušića kao kandidata za funkciju potpredsjednika Vlade na zajedničkoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj se saslušavaju kandidati za novog potpredsjednika Vlade i novog ministra gospodarstva nakon što je s tih dužnosti, zbog afere Hotmail, morala otići Martina Dalić.

“Aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić bit će zadužen za koordiniranje svega onoga za što je nadležna koordinacija za gospodarstvo”, rekao je Plenković predstavljajući Tolušića.

Za aktualnog ministra poljoprivrede rekao je da je do sada bio upućen u aktivnosti koordinacije za gospodarstvo s obzirom na to da je poljoprivreda dio resora u sklopu te koordinacije.

“Riječ je o kolegi koji je u posljednjih nekoliko godina u aktualnoj i prošloj vladi stekao iskustvo na dvije ministarske funkcije – ministra poljoprivrede i ministra za regionalni razvoj i europske fondove. On je pravnik, bio je virovitičko-podravski župan i ima izravno iskustvo s jedinicama lokalne i područne samouprave”, rekao je premijer.

‘Pokazao se učinkovitim’

Dodao je kako smatra da je Tolušiću to dodatni plus s obzirom na teme koje postoje u aktivnosti potpredsjednika Vlade i s obzirom na temu gospodarstva i prioritete kojima se Vlada bavi.

Tolušić je bio i predsjednik Zajednice županija, pa, kaže Plenković, ima širu sliku na županijskoj razini osim samog vođenja županije.

“Dosad se pokazao vrlo angažiran i učinkovit i na jednoj i na drugoj funkciji koje je imao u Vladi”, rekao je Plenković.

Istaknuo je i kako smatra da je velik dio zakonskih prijedloga u posljednjih godinu i pol dana došao u saborske klupe, da je izglasan, i da je išao u prilog jačanja hrvatskog poljoprivrednika, seljaka i OPG-ova.

Tolušić je u tome organizirao niz konkretnih aktivnosti i imao razvijene odnose s dionicima u procesu poljoprivrede. Stekao je iskustvo i s drugim akterima u gospodarskoj sferi, rekao je premijer, uvjeren da će on svojim iskustvom i znanjem pridonijeti radu Vlade, vođenju koordinacija i pripremanju različitih akata za rad Vlade i koordiniranju rada ministarstava koji su u toj nadležnosti.

SDP se žalio na uvjete sjednice

Tijekom sjednice, SDP-ovci su se prvo pobunili zbog uvjeta u kojima se održava sjednica. ‘Vidim nekolicinu kolega koji nisu imali mjesta sjediti za ovim stolom i normalno postavljati pitanja. Mislim da ovo nisu uvjeti u kojima bismo trebali raspravljati o imenovanju potpredsjednika Vlade”, rekao je Grbin.

Tolušić je potom odgovarao na njegova pitanja o nacionalizaciji Ine i privatizaciji HEP-a, te je konkretne odgovore zaobišao traživši od Grbina strpljenje jer su ‘još u procesu odabira savjetnika’. Na neka Grbinova pitanja rekao je da ne može u ovim trenucima dati odgovor na njih.

‘Smatram da je Agrokor bitna tema, ali koordinacija generalno nadilazi probleme Agrokora, koji se privode kraju’, rekao je, a potom se dotaknuo lex Agrokora i podsjetio na odluku Ustavnog suda, kao i da ga priznaje britansko pravosuđe te da će postati i dio stečevine Europske unije. ‘Sve ostale stvari komentirat ću nakon preuzimanja resora’, rekao je Tolušić.

Marasov odlazak

Pitanja je potom postavljao Gordan Maras. ‘Moje pitanje ide prije svega premijeru. Mislim da ova imenovanja nadilaze samo tehničko predlaganje ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. Moramo se osvrnuti i zanima me kako vi to ignorirate, a to je zahtjev velike većine hrvatskih građana da odstupite s mjesta premijera, jer više od 80 posto građana traži da napustite Vladu. U ovom trenutku hrvatski građani više nemaju povjerenja u vašu Vladu, nemaju povjerenje u institucije Republike Hrvatske’, poručio je Plenkoviću.

Na to ga je Reiner opomenuo rekavši mu da je prekršio poslovnik jer se ne radi o aktualnom prijepodnevu već o ispitivanju kandidata za ministra i potpredsjednika Vlade, nakon čega je Maras napustio sjednicu.

Grbin se ubacio u priču poručivši Reineru da ne smije uskratiti postavljanje pitanja saborskim zastupnicima. ‘Nisam spriječio Marasa, ali premijer nije dužan odgovarati na pitanja, kandidati su dužni odgovarati na pitanja’, rekao je Reiner.

No, premijer je ipak odgovorio na Marasovo pitanje.

‘Volio bih da se moj najdraži zastupnik Maras vrati za ovaj stol, pa da razgovaramo. Što se tiče njegova upita koliko tko ima potporu, potpora se u načelu u demokratskim društvima izražava na izborima i to povjerenje je jednako onome kakvo je bilo na izborima od 11. rujna’, rekao je.

Podsjeća i kako rješavanje krize u Agrokoru nije bilo u programu ove Vlade. ‘Na stol Vlade sručila se kriza u najvećoj hrvatskoj kompaniji zahvaljujući lošim poslovnim odlukama bivše uprave. Niti sam za to kriv ja, niti HDZ, krive su loše poslovne odluke. Napravili smo najbolje što smo mogli u najkraćem roku’, poručio je.

‘Vi biste zakon pisali još dan danas’

‘Kako gledate na insuficijentnost demokratskih postupaka u trenutku donošenja zakona i zar vama nije čudn da umjesto da Ministarstvo gospodarstva plati izrađivače zakona normalno, jer demokracija košta, jer postoje različiti dogovori da će se oni naplatiti iz samog koncerna. Cijelo vrijeme je ovdje zamjena teza, ovdje je ključno pitanje zašto i tko je dozvolio da se demokratska procedura, da se spriječi najnormalnije plaćanje izrađivača zakona. To je ključni problem i ključno pitanje koje će u budućnosti koštati Republiku Hrvatsku’, pitao je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić ministra Tolušića.

‘Osim što ste saborski zastupnik, bili ste ministar i potpredsjednik Sabora. Ne mogu vjerovati da vi nikad niste provodili javnu nabavu. Ne daj bože da ste vi tu u tom trenu bili, vi bi zakon pisali još dan danas, a nažalost Agrokora više ne bi bilo. Ja razumijem političku borbu, ali dozvolite, vjerovnici upravljaju procesom, mi smo samo omogućili legalan pravni okvir potvrđen na nacionalnoj i europskoj razini. I sam bivši predsjednik uprave je potpisao zakon. Ponašajmo se normalno i recimo da te stvari o kojima vi govorite nisu bile provedive tad’, odgovorio mu je Tolušić, prenosi N1.

Uvoz radne snage

HNS-ov Milorad Batinić imao je pitanje vezano za tržište radne snage. ‘Svjedočimo nedostatku kvalitetne radne snage u Hrvatskoj. Očito smo suočeni s jednim velikim problemom i ako želimo zadržati trendove gospodarskog rasta, pokrivate resor kao koordinator rada mirovinskog sustava, kakvo je vaše viđenje problema u budućnosti ove teme’, pitao je.

Tolušić je spomenuo kako se radi sve kako bi se uvezla radna snaga, ali i kako se zna da to nije dovoljno. Ne možemo sve riješiti uvozom radne snage, trebamo i ovaj dio nezaposlenih u Hrvatskoj uključiti’, rekao je Tolušić.’

Ivan Lovrinović, zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku pitao je Tolušića je li istina da je sustav iskoristio oko 850 milijuna kuna od ukupno 1,2 milijarde te kako misli koordinirati jedan puno širi posao. Tolušić mu je odgovorio kako se neiskorišteni novac može potrošiti i kasnije.

‘Ja zaista vjerujem da od tih 500 milijuna kuna vi niste vidjeli niti lipe, ali vjerujem da su vas najbliži suradnici, narodskim rječnikom rečeno, namagarčili’, rekao je Lovrinović Tolušiću. Uto se javio premijer Plenković . ‘Lovrinoviću, vi ste puno toga tu izgovorili, ali imate saborski imunitet i možete govoriti svašta. Ako se toliko želite angažirati oko HDZ-a, morali biste biti član”, rekao je Lovrinoviću. Brinite malo o svojoj stranci, pa onda vodite računa o postavljanju unutarstranačkih pitanja na saborskim odborima’, rekao je.

‘Vi niste ekonomist’

SDP-ov Joško Klisović Tolušića je prozvao smatrajući kako nije kompetentan. ‘Gospodine Tolušić, vi niste ekonomist, nemate niti jednog dana radnog staža u realnom sektoru. Smatrate li se kompetentnim za posao koji ćete preuzeti? Ako se smatrate kompetentnim, koji će biti vaša tri prioriteta gospodarske politike kojima namjeravate oživjeti hrvatsko gospodarstvo?’, pitao ga je.

Ja smatram da nije nužno da budem ekonomist, niste ni vi ekonomist. Funkcija potpredsjednika Vlade znači koordinacija svih devet resora, da i gospodarstvo i financije, demografija i uprava imaju svoje ministre koji provode politiku svojih resora i svoje Vlade. Nisam niti agronom, ali idemo pitati poljoprivrednike jesu li bili zadovoljniji s agronomima ili s pravnicima’, odgovara Tolušić.

Premijerov prijekoran pogled

Arsen Bauk pitao je Plenkovića i Tološića smatraju li i dalje da članovi grupe Borg trebaju vratiti novac koji su dobili.

‘Ako je tko činio što nezakonito, imamo podignute prijave i time se bave institucije koje se trebaju time baviti. Tko je snosio odgovornost, on je snosio i posljedice, oko toga ne vidim problem. U tom dijelu, ja bih volio da govorimo o završetku procesa, o onome što budući potpredsjednik Vlade treba raditi, a o tome, nažalost, ne govorimo’, rekao je Tolušić.

Bauk mu je potom napomenuo kako je primijetio ‘prijekoran pogled premijera’, jer se nije složio s njegovim mišljenjem. ‘On je pozvao grupu Borg da vrati novac, ne govoreći o nezakonitome’, rekao je Bauk.

‘Ne znam Šavorića’

Premijer Plenković potom se osvrnuo na temu poznanstava s članovima grupe Borg.

‘Hrvatska je dosta mala zemlja, Zagreb dosta mali grad, da se ne bi znali ljudi koji su išli skupa u srednju školu. Nekog velikog intimnog prijateljstva između mene i gospodina Šavorića nema, nemam ni njegov broj mobitela. Prije nego je agencija sugerirala da se spot snima u njegovom uredu, nismo se ni sreli, a nismo se sreli ni tad, jer se to dogodilo na Veliku gospu u 6 ujutro’, rekao je premijer Plenković.

Govoreći o izvanrednom povjereniku, Plenković je rekao da je Bricelj bio njegov izbor za izvanrednog povjerenika. ‘Konkretno, Petrov je predložio Briselja i Besaka, rekao je Plenković, javlja N1.