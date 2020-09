‘ISPADA DA SU SLAVONCI I SLATINČANI GRAĐANI DRUGOG REDA’: Gradski stožer i gradonačelnik objasnili zašto su dozvolili tri koncerta

Koncerti su održani uz visoke mjere zaštite i prema naputcima Nacionalnog stožera civilne zaštite, pri čemu je uredno osiguran i ograđen prostor ispred pozornice za 300 osoba, posjetiteljima se na ulazu mjerila temperatura i uzimali podaci za evidencijske liste, a redarska služba je cijelo vrijeme kontrolirala provođenje svih mjera predostrožnosti. Koncerti su uredno i na vrijeme prijavljeni policiji i Županijskom stožeru civilne zaštite čiji je inspektor za vrijeme održavanja istih sve tri večeri provodio kontrolu na terenu. Da je Stožer smatrao potrebnim mogao je koncerte zabraniti, ali nije to učinio, navode gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić i Stožer civilne zaštite Grada Slatine

Grad Slatina očitovao se priopćenjem za javnost izazvan medijskim napisom Jutarnjeg lista koji su prenijeli i drugi mediji, a vezan za održavanje koncerata prigodom obilježavanja Dana grada Slatine. Naime, kako se tvrdi u priopćenju koje potpisuje gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić i Stožer civilne zaštite Grada Slatine, napis nije pravi odraz županijske epidemiološke slike jer su žarišta do sada zaraženih osoba bile uglavnom svadbene svečanosti u drugim mjestima na županijskom području ili su bile uvezene pojedinačno iz žarišta koja su izvan prostora Virovitičko-podravske županije.

ŽUPANIJSKI STOŽER BIJESAN: ‘Mi zabranjujemo svadbe, a što onda naprave ovi u Gradu… zovu nas ljutiti mladenci…’

‘Ispada da su Slavonci i Slatinčani građani drugoga reda’

“Tijekom cijele turističke sezone duž jadranske obale održavani su koncerti i druge manifestacije, te su noćni klubovi bili otvoreni do ranih jutarnjih sati što se toleriralo, a sada kada su povodom Dana grada Slatine održana tri koncerta na otvorenom i uz mjere predostrožnosti ispada da su Slavonci i Slatinčani građani drugoga reda. Koncerti su održani uz visoke mjere zaštite i prema naputcima Nacionalnog stožera civilne zaštite, pri čemu je uredno osiguran i ograđen prostor ispred pozornice za 300 osoba, posjetiteljima se na ulazu mjerila temperatura i uzimali podatci za evidencijske liste, a redarska služba uz to je sve vrijeme kontrolirala provođenje svih mjera predostrožnosti. Koncerti su uredno i na vrijeme prijavljeni policiji i Županijskom stožeru civilne zaštite čiji je inspektor za vrijeme održavanja istih sve tri večeri provodio kontrolu na terenu. Da je Stožer smatrao potrebnim mogao je koncerte zabraniti, ali nije to učinio”, stoji u priopćenju.

Nadalje, navodi se kako su gradonačelnik Grada Slatine, direktor Slatinskog informativnog centra Robert Turkalj u ime organizatora koncerata, te član Stožera civilne zaštite grada Slatine Krunoslav Šarabok uoči početka održavanja manifestacija gostovali u programu Radio Slatine gdje su predstavljajući ovogodišnji Program proslave Dana grada Slatine uputili apel građanima da se dolaskom na koncerte i druga događanja pridržavaju epidemioloških i drugih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, te zamolili one građane koji spadaju u rizičnu skupinu da ne dolaze na koncerte.

‘Naša županija, a naročito Slatina, je u daleko boljoj situaciji od drugih’

“Podsjećamo da se i dalje u cijeloj Hrvatskoj, od Zagreba preko Opatije, Splita, Šibenika i Dubrovnika do Osijeka i Požege održavaju koncerti i druge manifestacije, a da je naša županija, a naročito Slatina, s obzirom na broj zaraženih, u daleko boljoj situaciji koju pod kontrolom održavamo od početka krize upravo zbog hvalevrijedne odgovornosti koju pokazuju naši sugrađani”, stoji u priopćenju.

Navode kako je s jučerašnjim danom, prema podacima Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, na području županije novozaražena na SARS CoV-2 jedna osoba, i to mlađa ženska osoba, zdravstvena djelatnica, koja je do sada bila u samoizolaciji i ima blage simptome bolesti. Od početka koronavirusa, dodaju, na području Virovitičko-podravske županije 69 osoba se zarazilo COVIDOM-19. Od toga, 32 ih je trenutačno aktivno, 36 osoba se oporavilo dok je jedan muškarac preminuo.

‘Problem je što noćni klubovi nastavljaju raditi zatvoreni do ranih jutarnjih sati’

“U Slatini nema noćnih klubova u kojima u zatvorenom prostoru na maloj kvadraturi boravi preveliki broj mladih ljudi kao u drugim gradovima, i prema našim saznanjima, istina je da se oni zatvaraju u ponoć, no problem je što nastavljaju raditi zatvoreni do ranih jutarnjih sati.” Povodom ove teme s pozornice se tijekom jučerašnjeg koncerta očitovao i naš poznati slavonski glazbenik Stjepan Jeršek Štef koji je ukratko iznio mišljenje o dvostrukim kriterijima koji se primjenjuju u malim gradovima u odnosu na veća turistička mjesta, i koji su očito na snazi zbog nekih nama svima nepoznatih razloga. “Zašto i Slavonci i svi oni ljudi koji nisu u mogućnosti otići u neke turističke destinacije ne bi imali pravo i mogućnost prošetati vlastitim gradom i zabaviti se. U svemu tome treba ostati odgovoran i zato se zahvaljujem Gradu Slatini na svemu što je pripremio u prigodi Dana grada Slatine uz pridržavanje svih propisanih mjera”, rekao je Stjepan Jeršek Štef. Tom je prigodom i on zamolio sve posjetitelje da se pridržavaju epidemioloških mjera prema naputcima Stožera civilne zaštite, te istaknuo da ne podržava dvostruke kriterije jer bi u Hrvatskoj svi trebali biti jednaki”, zaključuje se u priopćenju.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2435039663455364&ref=watch_permalink&t=0