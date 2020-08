KAKO UVJERITI STRANCE DA SMO SIGURNI? ‘Ispada da su se svi zarazili u Hrvatskoj, a to ne stoji!’; ‘Moram se testirati i to će me koštati 100 €’

Što možemo napraviti da uvjerimo naša ključna tržišta da je Hrvatska i dalje ipak sigurna za odmor unatoč rastu broja zaraženih? Koje mjere treba uvesti? Kako zaštiti sebe, goste i sezonu?

Zbog povećanog broja novozaraženih proteklih dana u Hrvatskoj i austrijski državljani od ponedjeljka će pri povratku iz Hrvatske morati predočiti negativan test na koronavirus ili će u dvotjednu samoizolaciju. U Sloveniji još nisu odlučili hoće li učiniti isto ili će se njihove strože mjere odnositi samo na mlađe slovenske putnike. Ipak, unatoč pooštrenim mjerama, na ulazu u Hrvatsku i danas su bile velike gužve, javlja HRT. Do 17 sati na Lučkom prema jugu prošlo je oko 32.600 vozila, što je 95 posto lanjskog prometa isti vikend. Jučer je promet na Lučkom u smjeru juga bio veći od lanjskog, gotovo 40.000 vozila. Ako je suditi prema tim podacima, pred nama je još jedna odličan turistički tjedan, no valja pričekati naravno konačne brojke. Što možemo napraviti da uvjerimo naša ključna tržišta da je Hrvatska i dalje ipak sigurna za odmor unatoč rastu broja zaraženih? Koje mjere treba uvesti? Kako zaštiti sebe, goste i sezonu?

ŠEF UDRUGE UGOSTITELJA PORUČIO CIVILNOJ ZAŠTITI: ‘Nemojte upropastiti sezonu do kraja!’; O onome što donosi jesen: ‘Nismo spremni’

Talijani su ljuti: ‘Test će me stajati 100 eura. Sam to moram platiti’

Talijanski turisti već su dobro upoznati s novim mjerama obaveznog testiranja na povratku iz Hrvatske. Uglavnom test rade kod kuće, kada se vrate s odmora. No test nije besplatan pa su mnogi prilično ljuti.

“Mene će to stajati 100 eura. Sam to moram platiti”, rekao je za HRT jedan talijanski turist.

Državljani Austrije od ponedjeljka će, prema najavama, također morati na granici pokazati test ne stariji od 72 sata ili ga napraviti u Austriji te do razultata biti u samoizolaciji. No iznajmljivači potvrđuju da ima i Austrijanaca koji naglo skraćuju boravak u Hrvatskoj zbog novih propisa. Iz udruge turizma kažu da prijevremenih odlazaka ima, ali ne previše.

Na Kvarneru smatraju da je Hrvatska odavno trebala dogovoriti s drugim zemljama iznimke za županije s malim brojem zaraženih.

“Još jednom apelirama da se trenutno nešto napravi jer turistička sezona ne mora niti smije prestati s današnjim danom, na području Kvarnera imamo sve apsolutno preduvjete za čak i bolje turističke rezultate nego prošle godine”, rekao je za HRT načelnik Stožera civilne zaštite PGŽ-a Marko Boras Mandić.

Uz izdvajanje pojedinih epidemiološki sigurnijih, “zelenih” županija, važno je, poručuju turistički djelatnici, i omogućiti što jednostavnije i jeftinije testiranje turista u Hrvatskoj, kako bi se sezona produljila što je više moguće.

ZNANSTVENIK LAUC OPET IZNENADIO: ‘U ovom trenutku Covid nije problem, nemamo bolesnih, nemamo umrlih. Veći problem je nešto drugo’

Ostojić: Bilo je nešto više odlazaka Austrijanaca i Talijana, ali ništa dramatično

“Ipak je bilo nešto više odlazaka austrijskih i talijanskih gostiju nakon odluka njihovih vlada, no rekao bih da se tu ne događa ništa dramatično. Ipak su gosti prepoznali Hrvatsku kao sigurnu destinaciju u kojoj se sigurno osjećaju, a ono što će se u konačnici dogoditi, pogotovo što se Austrije tiče, vidjet ćemo sutra navečer. Kao što znamo, mjere obveze testa ili samoizolacije počinju u ponedjeljak u ponoć. Vjerujem da ćemo uspjeti ovu situaciju s određenim dodatnim mjerama “popeglati” i da ćemo ovu turističku sezonu, ma koliko bila izvanredna i teška, ipak izvesti najbolje moguće, istaknuo je za HRT direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Ostojić je kazao da smo zadnjih dana došli u situaciju da nam se situacija “zgužvala”, brojke su nam postale gore i misli da treba jasno komunicirati prema našim najznačajnijim emitivnim tržištima situaciju u pojedinim županijama jer je situacija bitno različita od županije do županije.

“I sigurno da je situacija u Istri i Primorsko-goranskoj županiji značajno bolja i mi ne vidimo ni jedan razlog zbog čega se tamo i dalje ne bi događao jedan normalan, redovan turistički promet. Pored toga trebamo hitno srediti ukupnu situaciju u zemlji. Kao što dr. Capak jasno govori mi moramo doći do brojke ispod 50 novozaraženih dnevno i na taj način ne dati povoda bilo kojoj zemlji i tržištu da nas stavi u posebne, za nas nepovoljne režime putovanja. I treća stvar koju trebamo učiniti je što prije omogućiti svim gostima koji to žele, naravno na komercijalnoj osnovi, da naprave PCR testiranje u Hrvatskoj, da to bude što jednostavnije”, rekao je Ostojić.

U HRVATSKOJ 162 NOVA SLUČAJA ZARAZE, PREMINULO DVOJE: Njemački ministar upozorio na neodgovorno ‘partijanje’

Šefica TZ Vodica: Sad ćemo vidjeti kako će se to odvijati dalje

Direktorica Turističke zajednice Vodica Anita Franin kazala je da su oni dosadašnjim brojkama, počevši od 1. kolovoza posebno zadovoljni jer su ostvarili jedan nivo od 69 posto.

“Naši su hoteli popunjeni, zadnjih nekoliko dana ne bilježimo nekakve prijevremene odlaske. Sad ćemo vidjeti kako će se to odvijati dalje. Ovaj trend sada je iznenađujuć i veseli nas i poduzimamo praktički sve mjere, što se tiče i smještajnih kapaciteta i ugostitelja. Napravili smo sve da se naši gosti osjećaju sigurno i ugodno u našem gradu i ja vjerujem da ovo neće utjecati bitno na daljnji tijek sezone. Poznato je i da su Vodice destinacija koja je omiljena među mladim ljudima. Ovo ljeto nisu ni otvoreni svi klubovi. Oni koji jesu, pridržavali su se svih naputaka i mjera Stožera. Bile su česte kontrolne inspekcije i nisu utvrdile nikakve nepravilnosti”, istaknula je Anita Franin.

Dodala je da u klubovima nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze.

“Nije na nama da dajemo sugestije stožeru, ali za ovih 10 dana će se vidjeti koliko je bila uspješna odluka o skraćivanju radnog vremena noćnim klubovima”, kazala je.

Direktor TZ Poreča: Ispada da su se svi zaraženi zarazili u Hrvatskoj, a to je teza koja ne stoji

Direktor Turističke zajednice Poreča Nenad Velenik kaže da je u Poreču situacija stabilna.

“Imamo 23.000 gostiju na dan što je nekakvih 70-tak posto lanjskog turističkog prometa. Od gostiju, na prvom mjestu su Nijemci, na drugom su Slovenci, na trećem Austrijanci, tek na četvrtom su naši dragi gosti iz Hrvatske. Učestalo dobivamo upite s austrijskog i talijanskog tržišta oko trenutne situacije. U zadnjih nekoliko dana možemo potvrditi da nije bilo nikakvih storniranja, dapače ljudi koji se trebaju vratiti kroz desetak dana u Austriju i Italiju su spremni i u Hrvatskoj napraviti Covid test da dokažu da su negativni, i tako stići sigurno do svojih domova”, istaknuo je Velenik i dodao: ‘Smatram da bi Hrvatska trebala uvesti češće testiranje stranih gostiju, jer ispada da su se svi zaraženi zarazili u Hrvatskoj, a to je teza koja sigurno ne stoji. Mi smo sigurni da su neki gosti došli u Hrvatsku s Covidom i napustili naše granice također pozitivni’.

Stiže teška jesen i zima

Ostojić je, pak, rekao da će zima biti duga i teška.

“I ono što bez sumnje treba učiniti kako bi spremno dočekali 2021. su mjere za očuvanje radnih mjesta, koje su ove godine bile od izuzetne pomoći. Hrvatska udruga turizma je dala prijedlog kako prilagoditi mjeru skraćenog radnog vremena za turistički sektor i očekujemo da će se u budućnost ići ili s nastavkom ovih mjera koje vrijede za lipanj, srpanj i kolovoz ili na prilagodbu mjera. Pored toga treba osigurati jednostavniji pristup likvidnim sredstvima za financijsku pripremu dočekivanja naredne turističke godine. I treće su sredstva iz EU-a”, naglasio je Ostojić za HRT.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.