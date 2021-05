ISKUSTVO HGSS-OVCA NA KAMAČNIKU: ‘Naplatili su mi ulaz i kasnije poručili da nam ne naplaćuju karte kada dođemo spašavati ljude. Bravo!’

‘Uistinu mi nije jasno zašto HGSS ima besplatne ulaze u gotovo sve nacionalne parkove, postoje i pisani sporazumi o istome i svuda smo dobrodošli, ali ne u područja za koja ima koncesiju Lokvarka d.o.o.’

Član Hrvatske gorske službe spašavanja, Marinko Cindrić, poslao je na adresu Novog lista tekst u kojem je opisao svoje neugodno iskustvo za vrijeme svog nedavnog posjeta kanjonu Kamačnika.

Cindrić ističe da je preko 20 godina član HGSS-a, sudionik velikog broja akcija i da su iza njega dobrovoljni sati rada za opće dobro. Zbog svega navedenog, HGSS-ovac je očekivao drukčiji odnos od onoga što je doživio kada je htio prošetati kanjonom.

“Na ulazu sam tražio jednu kartu – za moju pratilju – i pokazao sam svoju iskaznicu HGSS-a s pripadajućom markicom za tekuću godinu i rekao da mi imamo svuda besplatan ulaz u zaštićena područja, davši pritom i do znanja da sam tu raspoloživ u sljedećih nekoliko sati za moguću akciju. Na ulazu su mi rekli da oni nemaju nikakve besplatne ulaznice ni za koga i da nemaju nikakve dogovore da članovi HGSS-a imaju besplatan ulaz. Napominjem da naplatu ulaznica obavlja poduzeće Lokvarka d.o.o., koje je dobilo koncesiju od Javne ustanove Priroda, Rijeka”, počeo je Cindrić za Novi list.

‘HGSS bi trebao biti i zahvalan na tome što im ne naplaćuje ulaz kad nekog spašavaju?’

Isti dan, HGSS-ovac je nazvao Ivicu Gržanića, direktora poduzeća Lokvarka d.o.o. Njegov broj pronašao je na internetskoj stranici http://www.lokvarka.hr.

“I on mi kaže da nema nikakve besplatne ulaze za HGSS, ali da daje potporu HGSS-u, Stanici Delnice. Nakon pitanja kakvu to potporu pruža, direktor je rekao da im ne naplaćuje ulaz kad vježbaju i ako trebaju doći spašavati. Ma bravo! Ostao sam zatečen. Spomenuti direktor se unervozio na moj komentar da zar misli da je to potpora – da on naplaćuje ulaz i kad mu HGSS dolazi spašavati volonterski, u području u kojem isti naplaćuje ulaz. Bi li HGSS trebao još biti i zahvalan na tome što im ne naplaćuje ulaz kad nekog spašavaju?

Uistinu mi nije jasno zašto HGSS ima besplatne ulaze u gotovo sve nacionalne parkove, postoje i pisani sporazumi o istome i svuda smo dobrodošli, ali ne u područja za koja ima koncesiju Lokvarka d.o.o. Naglašavam da HGSS ne naplaćuje svoje usluge, niti za to biva plaćen. Svoj ‘posao’ spašavanja ljudi obavljamo volonterski 365 dana u godini i 24 sata dnevno. Naravno da sam platio ulaznicu u Kamačnik, prilažem sliku računa i ulaznice. Ne pišem ovo zbog plaćanja ulaznice, nego zbog pristupa i neprepoznavanja svih nas, ali i ostalih koji se nesebično dajemo, volonterski, i ne bivamo prepoznati.

Zar i nakon mog poziva i skretanja pozornosti da nigdje ne plaćamo ulaznicu jer smo prepoznati, nikome ne dopre do misli da ipak kaže – da, nismo to do sada imali, ali dobrodošli nam dragi prijatelji i hvala što brinete za sve nas. A samo to nam treba. I samo to je dovoljno nakon uspješno odrađene akcije spašavanja i spašenog ljudskog života. Nadam se da shvaćate da nije nimalo stvar u cijeni ulaznice, nego u gorkom okusu i tuzi u srcu. U većini dijelova Hrvatske nas poštuju i svuda smo dobrodošli i prijateljski primljeni. Pitam se je li tako malo sluha ostalo u ovim teškim vremenima za sve nas koji posjećujemo i nadasve volimo taj naš Gorski kotar i Lijepu Našu”, napisao je Cindrić.

Direktor ‘Lokvarke’: ‘Ispravno sam postupio, ovo je bio privatan posjet’

Novi list je za pojašnjenje situaciju zamolio direktora Gržanića, a on je rekao da mu je slučaj poznat i da smatra da je ispravno postupio.

“Smatram da je ovo bio privatni posjet, a ne aktivnost HGSS-a. Od 2008. godine, od kad vodimo brigu o Golubinjaku i od prošle godine od kada upravljamo Kamačnikom, mi nikada nismo imali ovakav slučaj. Kad god nas, primjerice, HGSS Delnice kontaktira i želi vježbati u Golubinjaku, mi im to bez ikakve naplate dozvolimo. Mislim da bi HGSS trebao poslati svim ustanovama poput naše dopis u kojem bi zatražio da njihovi članovi imaju besplatan ulaz. Mi bismo to dozvolili, ali ovo nije bio takav slučaj, već privatan posjet i zato je ulaznica trebala biti plaćena”, komentirao je Gržanić.

Cindrić: ‘Ironija je što sam brinuo o područjima u koja sada nemam besplatan ulaz’

“Da ironija bude veća, bio sam nadzornik Javne ustanove Priroda za Primorsko-goransku županiju gotovo 2,5 godine i upravo sam skrbio za ista ta područja u koja sad nemam slobodan ulaz.

Pod mojim nadzorom je upravo i pokrenuta i rekonstrukcija stepeništa i rasvjete špilje Lokvarke, obučeni i školovani certificirani vodiči za vođenje u špilju Lokvarku, obnovljen dio infrastrukture u park -šumi Golubinjak i kanjonu Kamačnik, ali i u ostalim zaštićenim dijelovima PGŽ-a. Upravo sam ja s mojim prijateljima iz HGSS-a Rijeka i Delnice otkrio i mapirao novu jamu u blizini špilje…”, napisao je Marinko Cindrić Novom listu.