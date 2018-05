ISKUSNI ZASTUPNIK OBJASNIO ZAŠTO JE NAPUSTIO SDP: ‘Bernardić rušilačkim nagonima liječi svoju neposobnost i frustracije’

Na pitanje nije li nelogično da podrži HDZ da bi spriječio veliku koaliciju, Ronko kaže da će “poduzeti sve da pokuša, ako je to uopće moguće, da se spasi SDP”.

Saborski zastupnik Zdravko Ronko, koji je istupio iz SDP-a, u srijedu je novinarima pojasnio razloge svoje odluke, istaknuvši da je to učinio zbog “urušavanja i razaranja stranke, što radi Davor Bernardić sa svojom ekipom”.

Vratit će se u SDP, kaže, ako Bernardić ode.

“Bernardić mora otići u školu, mora pisati pripreme, mora predavati đacima u srednjoj školi da malo osjeti stvaran život, da osjeti kako je teško zarađivati kruh, a ne da stalno bude na ovim jaslama i pritom da bude destruktivan. Te svoje rušilačke nagone ne smije provoditi na našoj stranci, jer na taj način liječi svoje nesposobnosti i frustracije”, poručio je Ronko.

Pojasnio je i najavu potpore Vladi Andreja Plenkovića, rekavši da je “zadnji u SDP-u koji bi dao potporu HDZ-u te da su oni njegovi protivnici”. Međutim, dodaje, “da bih osujetio plan koji Bernardić smišlja, da ode na izvanredne izbore ili redovne izbore i poslije toga koalira s HDZ-om, koji nema ni s kim drugim koalirati, u toj situaciji spreman sam podržati i crnog vraga, pa i HDZ, da ne dođe do izvanrednih izbora”.

Ističe da je njegov plan spriječiti veliku koaliciju, a “naročito zato da Bero ne bi bio u njoj i opet se uhljebio”. Ronko navodi da je “u SDP-u više nemoguće djelovati, da su u stranci na cijeni oportunizam i ulizništvo te da je degutantno promatrati tko je sve tu unutra”.

Na pitanje nije li nelogično da podrži HDZ da bi spriječio veliku koaliciju, Ronko kaže da će “poduzeti sve da pokuša, ako je to uopće moguće, da se spasi SDP”.

“Bernardiću nije bitno hoće li on imati 35, 34 ili 20 zastupnika, važno mu je da sutra, ako ništa drugo, bude Darinko Kosor, jer ovu stranku čeka sudbina HSLS-a. Pokušat ću sve jer SDP je moja stranka, ja sam za nju ginuo, sebe sam za nju davao i volim je. S Berom je ovo put bez povratka”, ocjenjuje SDP-ov bivši gradonačelnik Požege i župan požeško-slavonski.

“Nisam ni s kim iz HDZ-a razgovarao i nemam što s njima razgovarati. Ne mogu mi oni ništa ponuditi niti bih im ja što dao”, kazao je Ronko, najavivši da će i dalje “djelovati kao saborski zastupnik i da Bernardić što prije ode, ako je to moguće”. “Ako uspijem malo probuditi članstvo, da se ono trgne i shvati kamo nas vodi Bernardić – ok. Ako ne, što ja mogu”, naglasio je.

“U Klubu zastupnika članove je nemoguće trgnuti, preveliki su tu interesi i strahovanja za to na kojem će tko mjestu na listi biti ako dođe do izbora”, kaže Ronko. Upitan hoće li surađivati s Mirandom Mrsićem koji je nedavno izbačen iz SDP-a, kazao je da s njim dobro surađuje više od 20 godina, a djelovat će po vlastitoj savjesti, no, smatra da će im se dosta stavova poklopiti jer su obojica socijaldemokrati.

Još jedan bivši zastupnik SDP-a Tomislav Žagar, koji djeluje kao nezavisni zastupnik u Klubu Mosta, ocjenjuje da je Ronko napustio stranku iz gotovo identičnih razloga kao i on prije godinu i pol dana, duboko nezadovoljan vodstvom SDP-a.

Žagar dodaje da ga je “iznenadilo što je Ronko rekao da će podržati Andreja Plenkovića, ali misli da to pokazuje dubinu njegova nezadovoljstva”. “Nikada to ne bih očekivao od njega, ali mislim da je time htio naglasiti koliko je SDP na lošem putu i koliko je nezadovoljan”, smatra Žagar.

Složio se s novinarskom ocjenom da ni Ronku ni njemu birači nisu dali mandat da prelaze na druge, konkurentske liste. “Ja sam izašao iz SDP-a, nisam ušao ni u jednu stranku i nisam podržao Vladu, dakle, ostao sam oporba i čini mi se da sam postao aktivniji zastupnik nego kada sam bio u SDP-u. Sve dok mislim da mogu nešto korisno napraviti, ostat ću tu”, kaže Žagar.

“Volio bih se vratiti u SDP, ali u ovome trenutku, prema onome što vidim, nemam se kamo vratiti. Kolege koje su govorile da sam ja kriv za poraz SDP-a u Virovitičko-podravskoj županiji, o tim postocima mogu sada samo sanjati”, poručuje Žagar.

Mirando Mrsić, nedavno isključen iz SDP-a, prokomentirao je da je odluka Ronka i još 12 članova veliki udarac za SDP u Požegi. “To bi trebalo zabrinuti Bernardića, ali, koliko vidim, zabrinutosti nema”, kaže Mrsić. Po njemu, velika koalicija za SDP znači političku smrt. “Dugoročno bi to dovelo do nestanka SDP-a. Građani trebaju zastupnike i stranke koji će njihova uvjerenja pretakati u zakone. Kao što se vidi iz ovih postupaka rukovodstva SDP-a, očito je da u tom političkom prostoru ostaje praznina koju će netko morati popuniti”.

Mrsić najavljuje da će idući tjedan osnovati Klub nezavisnih zastupnika, pridružit će mu se vjerojatno Ronko, dok se još ne zna tko bi bio treći član, što je uvjet za osnivanje Kluba.

Bačić: Drago mi je da i dio oporbe želi podržati Vladu

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u srijedu je komentirao najavu sada već bivšeg zastupnika SDP-a Zdravka Ronka da će podržati Vladu Andreja Plenkovića, ustvrdivši da mu je “drago da i dio oporbenih zastupnika prepoznaje u radu Plenkovićeve Vlade posvećenost rješavanju problema sugrađana i da zato svojim glasom žele podržati Vladu i pridonijeti političkoj stabilnosti, nužnoj za provođenje daljnjih reformi”.

Upitan nije li mu neobično da se oporba osipa u situaciji kada ‘afera hotmail’ trese Vladu, kazao je da je to pitanje za oporbene stranke.

“Koliko god oporba pokušavala rušiti vladajuću većinu, jasno je da ni u njihovim redovima nema jedinstva i postoje različiti stavovi o značaju i dometu takozvane ‘hotmail afere’. Na tom je tragu i stav gospodina Ronka, a možda i drugih zastupnika koji se neće slagati s predsjednicima svojih stranaka”, procjenjuje Bačić.

Na primjedbu da aferu naziva takozvanom, a prouzročila je odlazak potpredsjednice Martine Dalić iz Vlade, Bačić je uzvratio da se “iz riječi potpredsjednice Vlade najbolje iščitava njezin stav, a to je da ništa nezakonito nije napravila te da je ostavku dala zato što je zbog percepcije javnosti postala uteg Vladi i HDZ-u”.

“Ono što piše u tim e-mailovima u velikoj smo mjeri znali kada smo u Saboru raspravljali o njezinu povjerenju”, napomenuo je Bačić.

Na dodatnu opasku da ‘afera hotmail’ nije takozvana, jer je USKOK otvorio istragu, Bačić ističe da imaju pravo na temelju svega što je izašlo u javnost ispitati sve okolnosti, ali da ne bi komentirao rad USKOK-a.

Ronko je tijekom godina podnio niz kaznenih prijava protiv HDZ-ovaca, a vi sad s dobrodošlicom prihvaćate njegovu podršku, glasilo je pitanje novinara na koje je Bačić odgovorio da “koliko je čuo, Ronko se ne namjerava učlaniti u HDZ”.

“Kao zastupnik ima neobvezujući mandat i njegovo je pravo da podržava Vladu kad god to želi. Ja samo tvrdim da i među oporbenim zastupnicima ima onih koji se ne slažu sa stavovima predsjednika svojih stranaka i u Vladi Andreja Plenkovića prepoznaju snagu koja može voditi Hrvatsku i poboljšati standard hrvatskih građana”, poručuje čelnik Kluba HDZ-a.

Kazao je da nije kontaktirao Ronka “ni prije ni danas”.