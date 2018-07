ISKUSNI METEOROLOG OTKRIO ČEKA LI NAS I DALJE KIŠOVITO LJETO: ‘Varljivi srpanj sve nas je iznenadio, a evo što prognoziram za kolovoz’

Nema straha ni za sve one koji tek namjeravaju potegnuti na obalu jer je na Jadranu uobičajeno lijepo vrijeme.

Varljivo ljeto, praćeno obilnom i čestom kišom, zabrinulo je i razočaralo brojne hrvatske građane. Iznadprosječno toplo i sunčano vrijeme koje je započelo još u svibnju kao da nas je razmazilo pa je neugodno iznenadio vrlo kišoviti srpanj. Ipak, da nema mjesta za brigu tvrdi poznati osječki meteorolog u mirovini Željko Lazanin.

Naime, ovaj stručnjak u razgovoru za Glas Slavonije napominje kako su pred nama još gotovo dva mjeseca ljeta i prognozira kako prave vrućine tek dolaze.

“Svi oni koji su zabrinuti da ove godine neće osjetiti ljetne vrućine ne bi trebali strepjeti”, otklanja sve strahove osječki meteorolog.

Pljuskovi jesu tipičan dio ljeta

“Dogodilo nam se iznimno toplo i suho proljeće, a onda se srpanj pokazao nešto kišovitijim, i to je sve iznenadilo jer su očekivali ući iz toplog proljeća u vrelo ljeto. No, mi ne možemo reći da nije toplo i u skladu s ljetnim temperaturama. One se, naime, penju do 30 Celzijevih stupnjeva, a pljuskovi jesu tipičan dio ljeta. No, ove je godine kišilo u većem broju dana”, objašnjava Lazanin koji se potom osvrnuo i na kontinentalno ljeto.

“S druge strane, imamo tu i onaj neugodni dio kontinetalnog ljeta, sa sparinama i velikom vlagom u zraku, što je također jedno od tipičnih obilježja osječkog ljeta. Mi smo proteklih godina naviknuli na suha i vrela ljeta, pa smo sada iznenađeni ovakvim ljetom, koje zapravo također ima sva svoja tipična obilježja”, kaže iskusni meteorolog.

Kratke nepogode sve češće

Dodaje i kako nema straha za sve one koji tek namjeravaju potegnuti na obalu jer je na Jadranu uobičajeno lijepo vrijeme.

“Ono što je drukčije ove godine je intenzitet oborina. Imamo jake pljuskove, oluje i nevere, ali su one kratkotrajne. No, svjedoci smo da su kratke vremenske nepogode sve češće. Mi smo, konkretno, imali sreće što su u Osijeku promjene vremena stizale noću, pa ih nismo puno osjetili”, kaže Lazanin.