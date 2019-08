ISKORISTITE OVAJ DAN, STIŽU PROBLEMI: Još danas vruće i sparno, a onda stiže loša promjena koja neće tako skoro proći

Poslijepodnevni pljuskovi mogući su u ponedjeljak na kopnu i bit će lokalno izraženiji

Za sve one koji su se pitali hoće li nedjelju provesti na suncu u prirodi ili pak u brčkanju na plaži, slijedi i odgovor. Kako prognozira RTL-ova meteorologinja Željka Pogačić, unatoč utjecaju anticiklone, vlažan zrak u višim slojevima atmosfere i dalje će je destabilizirati. U takvim okolnostima prijepodne će biti pretežno sunčano, na moru i potpuno vedro. U Gorskom kotaru, Lici i uz rijeke može biti i ranojutarnje magle ili niskih oblaka. Na kopnu će najniža temperatura biti od 16 do 20 stupnjeva i to bez vjetra.

Temperatura će se na moru kretati od 24 do 26, međutim nakon devet sati postaje vrlo vruće uz puhanje slabe bure. Vruće, sparno i većinom sunčano bit će u prijepodnevnim satima, no popodne slijede grmljavinski pljuskovi. Grmljavinski oblaci iz unutrašnjosti će se Dalmacije i Like u idućim satima premještati u zapadnije predjele unutrašnjosti – Gorski kotar i središnju Hrvatsku. Grmljavinski pljuskovi očekuju se sredinom dana u unutrašnjosti Dalmacije te u gorskim predijelima, a poslije popodne i u središnjoj Hrvatskoj. Jutarnje magle i niskih oblaka može biti u Lici, Gorskom Kotaru i uz rijeke.

Vruće na istoku

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu popodne djelomice sunčano, vruće i sparno uz najvišu temperaturu od oko 31 stupanj. Grmljavinski pljuskovi pojavit će se kasnije popodne u južnijim krajevima zemlje, a prema večeri i u zapadnijim područjima. Na moru će prevladavati sunčano, a već nakon osam sati ujutro i vruće. Puhat će slaba bura, popodne u Dalmaciji maestral.

Najniža očekivana temperatura na kopnu bit će od 16 do 20 stupnjeva, a na moru oko 25. Najviša će temperatura biti oko 29 stupnjeva na kopnu, ali zbog puno vlage u zraku činit će se da je i 5, 6 stupnjeva više.

Početak tjedna promjenjiv

Poslijepodnevni pljuskovi mogući su u ponedjeljak na kopnu i bit će lokalno izraženiji. U utorak je vjerojatnost za njih manja. No na moru i dalje bez velike promjene. Ondje će početak tjedna obilježiti pretežno sunčano i vruće vrijeme uz iznimno tople noći te burin ujutro i maestral popodne. Od utorka do četvrtka bit će lokalni, kratkotrajni, a u mnogim krajevima i izostati.

Najniža temperatura bit će oko 20, a najviša 30. Kratkotrajno osvježenje stiže nakon kiše. U novom tjednu će na moru biti vruće uz tople noći i dnevnu izmjenu smjera vjetra. Sjeverni Jadran će do srijede biti u popodnevnim pljuskovima. Ljetne vrućine i neugodno tople noći duž obale nastavljaju se, kao i sparina na kopnu.

To znači da ni u zadnjem tjednu kolovoza ne trebamo očekivati potpunu stabilizaciju.