ISELJAVANJE IZ HRVATSKE OTVORILO JOŠ JEDAN PROBLEM: Prijeti nam nestašica krvi, odaziv je sve slabiji

Odljev mozgova i radne snage iz Hrvatske prati, slikovito rečeno, i odljev krvi. U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu (HZTM) ističu da je prosječna dob darivatelja krvi sve viša, a slab odaziv mladih posljednjih godina ne tumače samo njihovom nezainteresiranošću za darivanje krvi nego i masovnim iseljavanjem.

Od ukupno 197.000 doza krvi prikupljenih u prošloj godini, prema podacima HZTM-a u školama i na fakultetima u Hrvatskoj prikupljeno je 5.011 doza krvi. To znači da je u prosjeku svaka četrdeseta doza prikupljena od mladih u dobi od 18 do 24 godine, a postotak darivatelja koji su prvi put darovali krv bio je 9,6 posto, piše Novi list.

Promičbene kampanje dale rezultata

Ranija istraživanja Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM) govorila o prosječnoj dobi darivatelja krvi od 42 godine. No, primjerice, na području Primorsko-goranske županije prosječna dob darivatelja krvi danas je 50 godina. Inače, darivanje krvi je, prema pravilima, moguće do dobi od 65 do 70 godina.

“Kampanje za privlačenje mladih u sustav darivanja krvi HZTM je započeo još prije 22 godine, da bi popravio stanje u Zagrebu, a TV spotovi, plakati, naljepnice, “pofarbani” tramvaji, na stotine predavanja i prepoznatljiva poruka “Dođite svi u Petrovu 3″ dali su rezultata”, kaže za Novi list ravnateljica HZTM-a Irena Jukić.

Pritom se broj darivatelja povećao s početnih pet osoba dnevno, na više od 120 dnevno. No, ravnateljica HZTM-a kaže kako je njeni kolege transfuziolozi sve češće upozoravaju da je u međuvremenu odaziv na akcije darivanja krvi ponovno oslabio i da razlog tomu vide i u odlasku mladih iz zemlje.

“To je problem koji moramo svi na vrijeme osvijestiti jer odlazak mladih, potencijalnih ili već aktivnih darivatelja krvi, može značajno utjecati na budući odaziv. To nas mora dodatno usmjeriti na preventivne aktivnosti. Davalaštvo krvi je vrlo nježna biljka i treba je stalno pažljivo njegovati. Moramo biti svjesni nezamjenjivosti dobrih ljudi, a takvih je danas u Hrvatskoj mnogo. Svakog dana ruku dobrote pruži više od 750 ljudi i tako svaki dan tijekom cijele godine”, poručila je Jukić.

