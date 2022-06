SEKS AFERA / Iscurile poruke koje su Baričić i Ivošević slali djevojkama iz Srbije: 'Ja ću to testirati uživo'

Maloljetnica je Ivoševiću napisala kako ju 'samo on interesira', a Ivošević je na to napisao kako će on 'to testirati uživo' i poručio joj je 'da dođe u Split'