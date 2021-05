‘IRONIJA SUDBINE’; HDZ-ov Ivan Anušić prisjetio se što je Škoro napravio prije godinu i pol dana: ‘Ali, ja bih glasao za njega’

Onda je Škoro ispao iz drugog kruga i očekivalo se da će Škoro dati podršku Kitarović jer bi to bilo na neki način logički, a ne, on je odabrao tezu zaokružimo broj 3, ili napišimo hrvatski narod pa za to glasajmo i dobro, to je bio takav odabir gospodina Škore. Danas je Škoro u takvoj situaciji, mislim ironija sudbine, kaže Anušić

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a, ostaje na istoj poziciji. Njihov kandidat za gradonačelnika Osijeka isto ima velike šanse, a kaže kako tajne uspjeha – nema.

“Ako se bavite politikom i ako dobijete priliku da vam birači, žitelji, zajednica da povjerenje na izborima i ako to povjerenje ne iznevjerite u četiri godine ili koliko vam traje mandat. Ako svoj posao radite, dosljedno, pošteno i na neki način bez fige u džepu, prvenstveno to je ključno, i bez ega i taštine, spremni poslušati ljude, jednostavno ako radite svoj posao onako kako ste za njega plaćeni i zašto ste plaćeni. I onda kad dođu izbori, nemate problema, i ljudi to podrže”, rekao je Anušić za RTL Danas.

‘HDZ u Zagrebu nikada nema dobre rezultate’

U Vukovaru Penava ide u drugi krug, a suočit će se s njegovim kandidatom.

“Penava je gradonačelnik grada Vukovara i kao gradonačelnik apsolutno postoji jedna svojevrsna prednost kada idete u izbore i kada već obnašate tu dužnost koju obnašate. Penava ima dosta kvalitetnu i veliku prednost koliko sam zapazio već u prvom krugu. Bit će borba, nećemo odustati, nećemo to naravno pustiti slučaju, niti će Penava to pustiti slučaju i bit će borba. Možda će Vukovar biti i najinteresantnije ”bojište” izbora sada uz recimo, neke gradove, ali svakako Vukovar je zbog svoje simbolike vrlo bitan tako da će biti velika pozornost prema Vukovaru, a i naravno nas kao stranke koja će dati apsolutno sve da naš kandidat možda pobijedi.”

HDZ se u Zagrebu nije proslavio. Kandidat Filipović nije dobro prošao.

“HDZ u Zagrebu nikad pretjerano dobre rezultate nije imao. Davno sam to rekao, vjerojatno postoji jedan sustavni problem koji se događa već desetljećima na području Zagreba i zbog čega HDZ ne uspijeva ostvariti kvalitetne, jake rezultate. Pojedinci koji su se natjecali za kandidata i u prošlosti i sada imali su i lošije rezultate nego što je to sada Filipović napravio jučer. Kandidat koji pobjeđuje i koji pobijedi je dovoljno dobar i on je najbolji. Sve drugo su kandidati koji su dobri ili ne dovoljno dobri ili su kandidati koji na neki način nisu uspjeli dobiti povjerenje. Moramo razumjeti jednu stvar: Ne može se braniti ono što je neobranjivo, ali kada ste već uopće dobili priliku da budete kandidat za gradonačelnika Zagreba, to je već jako veliki uspjeh.”

‘Ja bih glasao za Škoru’

Kaže da ga situacija u Zagrebu podsjeća na onu od prije godinu i pol dana kada je bio uključen u kampanju Kolinde Grabar Kitarović i kada su u drugi krug ušli Kitarović i Milanović.

“Onda je Škoro ispao iz drugog kruga i očekivalo se da će Škoro dati podršku Kitarović jer bi to bilo na neki način logički, a ne, on je odabrao tezu zaokružimo broj 3, ili napišimo hrvatski narod pa za to glasajmo i dobro, to je bio takav odabir gospodina Škore. Danas je Škoro u takvoj situaciji, mislim ironija sudbine. Ja osobno, da sam u Zagrebu i da živim u Zagrebu, ja bih glasao za gospodina Škoru, a kako će glasati članovi HDZ-a i birači HDZ-a to ne znam, niti na to mogu utjecati”, zaključio je Anušić.

