IPAK NISU SVE SREDNJE ŠKOLE NA ONLINE NASTAVI: ‘Ako se učenici druže po parkovima, kojeg smisla ima zatvarati školu?’

Iako su od ponedjeljka sve srednje škole dužne organizirati online nastavu, srednja škola u Otočcu još uvijek radi jer nema niti jednog zaraženog učenika ili djelatnika

Od ponedjeljka je oko 144.000 srednjoškolaca na online nastavi. No, učenici Srednje škole Otočac nisu te sreće, jer je škola u dogovoru s lokalnim stožerom dogovorila i dalje odlučila provoditi nastavu uživo. U prilog im ide i statistika, jer nitko od 292 učenika, 49 nastavnika i 19 nenastavnih djelatnika nije zaražen koronavirusom. Zbog toga je ravnateljica Adela Rukavina zaključila da nema razloga zatvoriti školu.

“Škola je sigurno mjesto za učenike, a online nastava pokazala se kao nužno zlo. Kome je stalo do znanja, nastava uživo je pravo rješenje. Naravno, ako je moguće. S druge strane, ako se učenici druže po parkovima i na igralištima, kojeg smisla ima zatvarati školu? Meni je ovo logično rješenje, a dođe li do promjene epidemiološkog stanja, u svakom trenutku možemo prijeći na online jer imamo i opremu i iskustvo. Bilo bi mi drago da nismo jedini u Hrvatskoj koji smo ostali na nastavi u školi, no čini se da jesmo”, rekla je ravnateljica za Jutarnji.

Različiti uvjeti

No, online nastava u školama se razlikuje čak i od razreda do razreda te ovisi najčešće o educiranosti i raspoloženosti nastavnika te opremi kojom raspolažu. Mnogi su zakinuti jer kasni isporuka 26.000 laptopa ili čekaju priključke za brzi internet. Zbog toga se u pojedinim školama sve odvija po uobičajenom rasporedu, a drugi snimaju videolekcije unaprijed. Mnogi se bore s motiviranjem učenika da uopće sudjeluju u nastavi od kuće.

“Desetljećima znamo da nam škole rade u bitno različitim uvjetima. Sada u online nastavi do izražaja dolazi neujednačenost opremljenosti, ali i obiteljski standard učenika i nastavnika. Netko ima brzi internet u stanu, netko nema, netko dijeli laptop s ostalim članovima kućanstva, netko ne. Nastava se negdje prati i putem pametnog telefona, no neki ga nemaju”, komentirala je Suzana Hitrec, ravnateljica Udruge ravnatelja srednjih škola.

U većini srednjih škola nastavnici su mogli odlučiti žele li raditi od kuće ili iz škole, a svi su se složili da tijekom online nastave nema pismenog ispitivanja. U Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga online nastava je organizirana u blok satima, pri čemu nastavnik jedan sat koristi za prijenos predavanja, a drugi sat prikazuje unaprijed pripremljene materijale. Ravnatelj Zlatko Stić tvrdi da učenik dobiva zapis o dvosatnom izostanku u e-dnevnik, ako se ne pojavi na prvom satu. I oni su također odustali od pismenih ispita, jer je, kaže Stić, nemoguće kontrolirati objektivnost napisanog.

A što je s praksom?

S druge strane, pojedine škole, poput ugostiteljskih i medicinskih, imaju svoje specifične probleme, jer njihovi učenici moraju provesti na praksi. Sa situacijom u bolnicama i ugostiteljskim objektima, problematično je organizirati praksu kod kuće.

“Učenici, primjerice, imaju zadatak pripremiti toplo predjelo od kuće. Škola ne može narediti roditeljima kojim će namirnicama napuniti svoje hladnjake pa se snalazimo s onim što je učeniku u kući dostupno. Voljeli bismo da praktični dio nastave naši učenici mogu obavljati u školi”, kaže ravnatelj Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu Mladen Smodlaka, potvrđujući da imaju gotovo sve navedene probleme u izvođenju online nastave.