Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs danas je novinarima potvrdio da se odustaje od ideje kažnjavanja nastavnika zbog ocjenjivanja, piše Danas.hr.

"Namjera tog članka je bila poštivanje postojećih propisa, ali zbog osjetljivog razdoblja gdje se to počinje politizirati, taj stavak ćemo maknuti", rekao je Fuchs.

Na pitanje kome je to palo na pamet da se takvo što uvede, ministar odgovara: "Očito mojim službama u Ministarstvu s obzirom na to da to postoji i u drugim državama, a imate to i u zdravstvu. Primjenjuju li se to? E to je drugi par rukava. Na primjer, netko tko kontinuirano ne unosi podatke u e-maticu, bilo je mišljenje da bi to dovelo do veće odgovornosti."

"Ali OK, ako je to takav veliki problem, najjednostavnije je da to maknemo. Odgovornost će se, kao i do sada, odnositi na čelnike škola, ravnatelje. Nigdje nije bila namjera da netko trči od škole do škole i kažnjava. To je bila odredba koja je trebala unaprijediti primjenu postojećih pravila," dodao je Fuchs.

