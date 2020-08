IPAK KUPUJEMO BORBENE ZRAKOPLOVE: U cijelu priču iznenada su se uključili i Francuzi; Njihova delegacija bila je u Zagrebu, evo što nude

Visoka vojna delegacija francuske boravila je u Zagrebu nakon što je u njihovom parlamentu ocijenjeno kako je hrvatski natječaj za nabavu eskadrile borbenih zrakoplova perspektivan, a u slučaju prihvaćanja njihove ponude, domaće će ratno zrakoplovstvo biti opremljeno rabljenim višefunkcionalnim zrakoplovima tipa Rafale

Ministarstvo obrane će do 5. rujna zaprimati ponude za kupnju eskadrile borbenih zrakoplova. Iako je Vlada na proljeće zbog epidemije koronavirusa odgodila postupak nabave, a bilo je i govora o tome da će odustati od modernizacije ratnog zrakoplovstva, u ovom trenutku se pojavljuju drukčiji znaci. Naime, odgodu natječaja zbog pandemije su zatražile Sjedinjene Američke Države i Francuska. U igri su tada bili novi američki F-16 Block 70, novi švedski Gripen C/D, a od rabljenih grčki, izraelski i norveški F-16, francuski Rafale i talijanski Eurofighter.

“U Vladi nitko i ne pomišlja na odustajanje od nabave borbenih zrakoplova”, tvrde dobro obaviješteni izvori te potvrđuju da je MORH tijekom ljeta kontaktirao s ponuđačima. Čak štoviše, tijekom srpnja u Zagrebu boravila visoka vojna delegacija Francuske, pa se čini izvjesnim da će “Francuska ići prema Hrvatskoj s vrlo ozbiljnom ponudom”, doznaje Večernji.

Iznenađujući interes

To je svojevrsno iznenađenje u vojnim krugovima, jer se Francuzi dosad nisu spominjali kao ozbiljni ponuđači. No, netom prije dolaska njihove delegacije u Zagreb, proizvođač borbenih zrakoplova Dassault pred parlamentom je iznio dramatično izvješće u kojem je naveo da je većina narudžbi otkazana te da nadu u nastavak proizvodnje polaže u natječaje u Finskoj i Švicarskoj 2021. Hrvatsku su ocijenili “perspektivnom” jer bi joj prodali eskadrilu rabljenih Rafalea, što nikad u povijesti nisu učinili. Naime, dvomotorni Rafalei su se u akcijama u Libiji pokazali sposobnima obavljati zadatke bombardera i presretača, što je svakako plus.

“Smatram kako je to od presudnog značaja za daljnji razvoj sposobnosti HRZ-a i unapređenja sigurnosti RH”, poručio je u utorak ministar Mario Banožić naznačivši kako se od nabave vojnih zrakoplova nije odustalo. No, u Vladi i MORH-u nisu slijepi, jasno im je da se ovaj dio Europe, a naročito Srbija, pojačano naoružava, što je jasno i iz ministrovih riječi da zrakoplove nabavljamo i zbog “stabilnosti ovog dijela Europe”. Banožić je pojasnio da međuresorno povjerenstvo za nabavu višenamjenskog borbenog aviona nakon otvaranja ponuda treba vidjeti “što je to financijski i politički najrealnije i ono što će svakako doprinijeti budućnosti borbene komponente HRZ-a u idućih 30 ili 40 godina”. To, pak, znači da se stremi nabavci potpuno novih aviona, što izbacuje rabljene Rafale iz igre.

Financijske prepreke

Ranije je najavljeno da bi se ponude razmatrale četiri do pet mjeseci, no sad bi se taj period mogao i produljiti zbog financijskih problema uzrokovanih koronakrizom. Vladino bi povjerenstvo bi na kraju preporuku trebalo dati Vladi i predsjedniku države, a onda preostaje samo formalnost donošenja konačne odluke o nabavi.

No, upravo spomenute financije bit će jedan od ključnih faktora pri odabiru. Naime, sigurno je da će Hrvatska svoju borbenu eskadrilu moći nabaviti jedino kreditom s rokom otplate duljim od 10 godina. S obzirom da to nije malen iznos, izgledno je da će otplata ići direktno iz državnog proračuna, kako se ne bi potrošila proračunska sredstva MORH-a. Pri tome valja uračunati i da će Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u sljedeće četiri godine izgubiti nadzor nad nebom, jer će morati prizemljiti i preostale MiG-ove 21, pa bi nam tada u pomoć mogle priskočiti Italija ili Mađarska.

No, ako hrvatska prije tog roka odabere i potpiše ugovor s ponuđačem, moći će dogovoriti različite opcije svladavanja tog problema, poput obuke domaćih pilota u zemlji ponuđača i strateškim razmještanjem prvih nekoliko zrakoplova, dok se čeka ostatak eskadrile.