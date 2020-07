IPAK IMAMO BRUTALAN PAD CIJENA NA JADRANU: Noćenje tek osam do 10 eura po osobi? ‘Bolje se pune susjedi koji daju popuste’

U Istri se krevet u apartmanu bez problema može naći za 10 eura po osobi, baš kao i u Baškoj Vodi, Crikvenici, Rogoznici, na Braču, Korčuli ili Biogradu

Kako su hoteli spustili cijene za kraj srpnja od 20 do 40 posto, ovisno o smještaju, položaju i kategoriji tako su automatski pale i cijene smještaja u apartmanima za kraj srpnja, a može ih naći već od 8 do 10 eura po osobi, što bi za četverokrevetni apartman bilo 40 eura po noćenju, piše Slobodna Dalmacija.

Razlog tome je što se svi bore bar za četvrtinu lanjskog broja gostiju, i to na način da ih je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u dosadašnjem dijelu godine tek 13 posto od lanjskog broja, a u Splitsko-dalmatinskoj 19 posto lanjskog prometa. U Zadarskoj županiji je nešto bolje s oko 40 posto lanjskih ostvarenja, dok je Šibenska županija na 27 posto lanjskih brojki do sada.

Stvar ponude i potražnje

“Sve je stvar ponude i potražnje, a najskuplji je prazan apartman. Ja godinama govorim da su kod nas cijene smještaja prenapuhane, ali dok su one imale svoje kupce, to je prolazilo. Sada su mnogi spustili cijene, a neki apartmani i s tolikim sniženjima još uvijek su precijenjeni. Činjenica je da kako se spusti cijena pojedinog objekta, tako počnu za njega stizati rezervacije. I to je tako jer gosti prate, gledaju i znaju da ako mogu dobiti jeftinije, traže radije to”, kazao je Tomislav Fain, predsjednik Udruženja hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i vlasnik agencije za Slobodnu Dalmaciju.

I u Istri se krevet u apartmanu bez problema može naći za 10 eura po osobi, baš kao i u Baškoj Vodi, Crikvenici, Rogoznici, na Braču, Korčuli ili Biogradu.

‘Bolje mi je dobiti 50 eura za noć nego da apartman stoji prazan’

“Držala sam cijene kao lani sve donedavno, a onda vidjela da mi se počelo otkazivati, a bolje su se punili susjedi koji su dali popuste. Onda sam i ja spustila cijene i interes se stvarno povećao. Šta ću, bolje mi je dobiti 50 eura za noć nego da stoji prazan. A ako mi gosti stoje tjedan dana, ipak sam zaradila jer sama čistim pa nemam taj trošak. Takva je godina, šta možemo, sve što zaradimo je dobro”, ispričala je jedna iznajmljivačica iz Brela.

Vlasnik turističke agencije iz Makarske zaključuje kako svatko određuje cijene kako mu se čini da je najbolje i tu nema pravila. Turisti sada, kako kaže, već uspoređuju i cijene i traže jeftinije jer znaju da je trenutačno ponuda puno veća od potražnje i žele profitirati na tome.