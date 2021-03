IPAK ‘COVID-PUTOVNICE’: Lakši ulazak u Hrvatsku za one koji su preboljeli koronu, cijepili se ili imaju negativan test. Djeca su izuzeta

Ne treba nam PCR test za odlazak u dućan. Nije uveden policijski sat. Ne koristimo represiju, jer ne vjerujemo da takve mjere mogu na duge staze polučiti neke efekte, kao ni lockdown. Apeliramo iz dana u dan i nastavit ćemo to i prema vjernicima i svećenicima da se ponašaju odgovorno. Nema posebnog epidemiološkog okvira, već ostaju dosadašnje mjere, koje su ozbiljne”, rekao je Božinović

Smanjite kontakte, održavajte razmak i nosite maske, poručio je šef Stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na presici.

“Danas je otišla jedna uputa da se kontrolira okupljanje u javnim prostorima, razmak u trgovinama i kafićima, da se prati dezinfekcija ruku i javni prijevoz. Većina koja je savjesna u ovom, prihvatit će ovo što mi šaljemo. Mi bi svi htjeli da znamo što nas čeka za tjedan, dva ili mjesec, ali to nije jednostavno. Virus nas je puno puta iznenadio, čak i one koji su donosili najstrože mjere. Moramo računati da ovi skokovi nisu dobra vijest te da moramo biti maksimalno koncentrirani na provođenje mjera koje su sve ozbiljne i učinkovite ako ih se pridržavamo. Mislim da je to najefikasniji put ako ga svi skupa prihvatimo”, rekao je Božinović.

Brojke su ovaj tjedan veće za 41 posto

Podsjetimo, Hrvatska u posljednja 24 sata ima 1802 nova slučaja zaraze i 16 preminulih osoba. Među preminulih osoba pet je onih kod kojih je otkriven jedan komorbiditet, kod ostalih su evidentirani multipli komorbiditeti. Prosjek dobi preminulih je 76,3 godine, a najmlađa preminula osoba imala je 48 godina. Utrošeno je 416.745 doza cjepiva, cijepljeno je 335.916 osoba, s jednom dozom 255.887 osoba, a s obje 88.829.

“Brojke za ovaj tjedan su 41 posto veće u odnosu na prošli tjedan. 14-dnevna incidencija u Hrvatskoj je 350,3. Na ljestvici po 14-dnevnoj incidenciji Hrvatska je 9. u EU, dakle osam zemalja ima nižu incidenciju. Najlošija je Estonija. Ukupna stopa smrtnosti na milijun ljudi je 1438,6 što nas stavlja na 18. mjesto u EU. Imali smo udio pozitivnih u broju testiranja 22,5, za zadnjih 7 dana je prosjek 17, a za zadnjih 14 dana je prosjek 15,2.”, kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Božinović je govorio i o sankcijama za prekršitelje mjera.

“Mislim da se radi o nekakvih 240 sankcija od upozorenja do podnošenja prekršajnih prijava od prošle do ove sjednice Vlade. Sve aktivnije se uključuju i druge institucije, njima je poslano 59 subjekata koji se nisu pridržavali mjera i koje će ostati bez prava na isplatu potpore za ovaj mjesec. Svi će tu morati dati svoj maksimalan doprinos, a opet kad govorite o tome hoće li djeca širiti virus ako idu posjetiti bake i djedove, znate i sami koliko je to osjetljivo i privatno pitanje. Više bih se obraćao punoljetnima i starijima da vode računa o tome. Za razliku od nekih zemalja u Hrvatskoj se može vidjeti baku i djeda, ali moramo biti ozbiljni. Ne treba nam PCR test za odlazak u dućan. Nije uveden policijski sat. Ne koristimo represiju, jer ne vjerujemo da takve mjere mogu na duge staze polučiti neke efekte, kao ni lockdown. Apeliramo iz dana u dan i nastavit ćemo to i prema vjernicima i svećenicima da se ponašaju odgovorno. Nema posebnog epidemiološkog okvira, već ostaju dosadašnje mjere, koje su ozbiljne”, rekao je Božinović.

Dodao je kako se nadaju da će vrijeme dopustiti da se sve, pa i mise, održavaju na otvorenom.

“Ali, i tu moramo biti oprezni, jer se novi soj virusa širi brže i izgleda da je opasniji za ljude”, kazao je Božinović.

Izdavanje digitalnih potvrda

Potom se osvrnuo i na uvođenje digitalnih potvrda, tzv ‘covid-putovnica’.

“Pred nama je i donošenje odluke o prelasku granica. Anticipirat ćemo odluke EU o izdavanju digitalnih potvrda. Predvidjet ćemo da se olakša osobama ulazak u Hrvatsku ako su preboljele covid, ako su cijepljene ili testirane PCR testom ili antigenskim testovima koje je EU navela na listi. Olakšanja neće biti, osim za djecu do 7 godina kojima se neće tražiti PCR test ili brzi antigenski. Kod preboljelih će se tražiti rok od najmanje 6 mjeseci da bi mogli prelaziti granicu bez PCR testa. Cijepljenima će biti razumljivo biti omogućen prelazak granice”, kazao je Božinović.

