INVESTITORI MASOVNO KUPUJU NEKRETNINE PO ISTRI: ‘Potražnja je dvostruko veća od ponude. Skupo je, ali isplati se’

Domaći i strani investitori masovno kupuju nekretnine u Istri, kako one uz more, tako i u unutrašnjosti.

Potražnja za luksuznim nekretninama u Istri trenutno je tako velika da ju ponuda ne može pratiti.

Prema nekim procjenama, potražnja je dvostruko veća od ponude, a radi se o zemljištima s pogledom na more, vilama za odmor i drugim luksuznim kućama. Domaći i strani investitori sada zbog toga masovno kupuju nekretnine u Istri, kako one uz more, tako i u unutrašnjosti, piše Glas Istre i dodaje da je pritom godišnji povrat investicije i do 10 posto.

Tu su i povoljni krediti banaka. Agenti za nekretnine ističu da je takva investicija korisna, jer se nekretnina dio godine iznajmljivati, a dio koristiti u osobne svrhe.



‘Cijene nekretnina imaju tendenciju rasta, i to zbog rasta potražnje. Godišnji povrat investicije od prihoda iznajmljivanja iznosi u prosjeku 8 posto od uloženog, ali i vrijednost nekretnine na tržištu nekretnina raste’, rekla je za Glas Istre voditeljica poslovnice agencije za nekretnine Dogma, Lorena Kogej.