Saborska zastupnica Radničke fronte, Katarina Peović, na svojem je Facebooku danas objavila kako Vlada RH na čelu s premijerom Plenkovićem stranim investitorima govori da je radna snaga u Hrvatskoj jeftina kako bi ih na taj način privukli.

"Andrej Plenković je lagao danas u Saboru kada mi je odgovorio da nije brošura za strane investitore koju sam citirala materijal Vlade RH, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ("Croatia for Investors", Izdavač: Croatian government, Ministry of Economy and Sustainable Development)", napisala je peović.

"U toj brošuri koju Vlada Republike Hrvatske dijeli stranim investitorima stoji da je "cijena radne snage u RH po satu u Hrvatskoj 2,6 puta niža od EU prosjeka i među najnižima u EU, što čini Hrvatsku idealnom zemljom za investicije" (!). Drugim riječima Plenković i Vlada se hvale po Europi da ovdje imaju dresiranu radnu snagu koja radi za kikiriki. A što je s bajkama koje nam priča o rastu plaća, rastu stope zaposlenosti i navodnom blagostanju?", napisala je Peović.

Ispod objave zastupnica je stavila i link gdje se može vidjeti odgovor premijera Plenkovića o ovoj temi.