Mirko Hrkač osoba je sa stopostotnim invaliditetom. U 28. godini života je u potpunosti izgubio vid. Danas je predsjednik zaklade "Čujem, Vjerujem, Vidim", koja svoje prostorije ima u centru Zagreba. Imaju i svoj automobil, koji je donacija jedne tvrtke. Upravo zbog tog auta, Hrkač prolazi birokratsku golgotu.

Naime, u rujnu prošle godine pauk Zagrebparkinga odnio je auto njegove zaklade, a službenici su mu naplatili kaznu, iako je na vjetrobranskom staklu ima važeću oznaku pristupačnosti koja mu omogućava da se svakog dana tijekom pet godina na dva sata besplatno parkira bilo gdje u gradu.

Rješenje pred ovrhu

Kao opravdanje za svoj postupak, iz Zagrebparkinga su naveli to da je oznaka požutjela, da datum isteka nije bio vidljiv i da su česte zloupotrebe takvih oznaka. Žalio se Gradskom uredu za promet, Zagrebparkingu i Uredu gradonačelnika, no kaznu od 500 kuna je nakon nekoliko mjeseci ipak platio, jer mu je stiglo rješenje pred ovrhu.

"Netko je trebao naš parking, pa je kolegica odvezla auto ulicu dalje. Kad je kasnije došla, vidjela je da auta nema. Gdje je, što je, kad ono odvezao ga je pauk", opisuje za Jutarnji Mirko Hrkač što se dogodilo početkom rujna prošle godine.

Gradski ured za promet odgovorio mu je kako prometni redar nije mogao vidjeti datum isteka oznake, jer je ona požutjela. Inače, oznaka je istjecala tek 17. veljače ove godine. Dakle, Hrkačevi kolege iz zaklade mogli su se slobodno parkirati još pet mjeseci.

Promjene zbog vremenskih uvjeta

Oznaka pristupačnosti obično je nalijepljena na vjetrobran i zaista je moguće da se zbog vremenskih uvjeta promijeni. No, Hrkač, ni bilo koji drugi korisnik takve oznake, na to ne mogu utjecati. No, zbog toga je dobio kaznu. Nakon što su mu poslali rješenje pred ovrhu, upitao je Prometno redarstvo zašto nisu kontaktirali ured koji izdaje znakove. Rekli su mu da postoje zlouporabe, pa redari moraju reagirati i na najmanji znak sumnje. Nakon toga odlučio je sve dati u medije.

"Ljut sam, ne kužim to njihovo… Pa ako ste mi izdali znak, možete provjeriti je li valjan", uzrujan je Hrkač, kojeg su iz Prometnog redarstva "prošetali" do Zagrebparkinga.

Objasnili su i da prometni redari nemaju ovlasti "stornirati" kaznu, odnosno poništiti utvrđeni prekršaj. Hrkaču je preostalo napisati prigovor u roku od osam dana nakon primanja prekršajnog naloga. O konačnom razrješenju, u tom slučaju, odlučuje Općinski prekršajni sud.

Plaćanje bespotrebnih odobrenja

Hrkač kaže da je zbog tog znaka i ranije imao problema s prometnim redarima, no da nikad nije ovako eskaliralo. Pita se zašto za požutjeli znak, ako su nadležna tijela svjesna da je on još uvijek valjan, mora odgovarati osoba sa stopostotnim invaliditetom.

"Sad sam već napravio novi znak, pošto je stari istekao. Za to posebno odobrenje moram im dostaviti i znak pristupačnosti i rješenje na temelju kojeg je on izdan. Po meni je to apsurdno. Znak vrijedi pet godina, a odobrenje jednu i sad im svake godine moram dokazivati jedno te isto, a, uz to, i tu proceduru plaćati", frustriran je Hrkač birokratskim zavrzlamama zagrebačkog Prometnog redarstva.