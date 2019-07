INTERVJU PREDSJEDNICE KATOLIČKOM RADIJU: Govorila o ’91., ratu i početku života, a za kraj ostavila svoj vokalni spektakl

Naravno, predsjednica nije propustila optužiti medije da joj izvrću riječi

“Iskreno da vam kažem, i ja bih ponekad rado htjela imati veće ovlasti, ali Hrvatska treba biti parlamentarna demokracija, doista parlamentarna. Ja mislim da treba ići k jačanju ovlasti Sabora i jačanju svijesti i uloge svakog saborskog zastupnika, a ne jačanju vlasti pojedinca”, kazalaje Kolinda Grabar Kitarović u intervjuu Katoličkom radiju, ističući kako autoritet predsjednika ne proizlazi iz “formalnih ovlasti, već iz djelovanja te osobe.”

Novinaru Siniši Kovačiću govorila je o svojoj mladosti te objasnila svoje stavove o mladima koji traže bolji život. “Kroz život sam odlazila iz Hrvatske, ali sam se uvijek vraćala. Uvijek je to bilo u cilju ili stjecanja iskustva ili obrazovanja. U najtežim trenucima uvijek sam bila i ostajala u Hrvatskoj.

Dakle 1991. godine, u vrijeme rata u Hrvatskoj, moja američka obitelj kod koje sam boravila 1985. i 1986. godine došla je u Hrvatsku s namjerom da me odvedu u SAD kako bi me zaštitili od rata. Otišli su i u američki konzulat i sve su riješili po pitanju vize i ostalo, međutim, ja sam im zahvalila i rekla da ne mogu otići iz Hrvatske jer ako ja odem, ako svi odemo, tko će ostati u Hrvatskoj?“ prisjećala se dramatičnih trenutaka.

‘Ne bježim od naroda’

“Ja možda ne branim Hrvatsku na prvoj crti bojišnice, ali našla sam načina i radila sam za hrvatsku državnu upravu umjesto za sve te međunarodne organizacije koje su plaćale deset puta više, premda govorim strane jezike. Dakle, 1991. godine sam već počela raditi za hrvatsku državnu upravu. Ostala sam tu, osim što sam otišla kratko u Beč na školovanje, pa kasnije u SAD”.

Pohvalila se i svojim radom za vrijeme Oluje. “U vrijeme ‘Oluje’ 1995. godine bila sam ovdje, kad smo danonoćno radili u ministarstvu, pripremali podlogu za ‘Oluju’ i nakon te akcije ponovno je diplomacija radila danonoćno. Ne bježim od odgovornosti. Ne bježim od ovoga naroda. Nikada ne bih pobjegla od naroda“, rekla je predsjednica.

Ponovo krivi medije

Kritizirala je i medije. “Događa se da vas novinari dočekaju na ulici i kad niste niti pripremljeni za ono što će vas pitati, a kad pitaju svatko ima neki svoj interes, i onda se odgovori ili izvuku iz konteksta ili se ne citira to pitanje koje je postavljeno. Mene nije niti strah niti sram bilo kakvog posla. Bila sam i dadilja.

U Americi sam čistila i kuće kako bih zaradila malo sa stane. Predavala sam engleski jezik. Penjala sam se kroz sustav. Neki su se tome ismijavali, tajnica – da, svatko treba početi. Svoju budućnost, svoje zlatne godine, svoju djecu, svoju obitelj vidim ovdje u Hrvatskoj”, rekla je Grabar-Kitarović.

Na ponovno pitanje nema li rezervnu poziciju izvan Hrvatske odgovorila je: “U ovom trenutku nemam, premda neprestano dobivam ponude. I prije dolaska u Hrvatsku, prije izbora 2014. godine imala sam ponudu ili ostanak u NATO-u još tri godine ili neke druge ponude koje bi mi omogućile primjerice da danas šećem uz Ženevsko jezero za 20.000 eura mjesečno sasvim mirna i slobodna od bilo kakvih propitkivanja medija. Hrvatska država je u mene puno uložila i ja svojoj državi i narodu to moram vratiti”, rekla je aktualna predsjednica.

Govoreći o sivilu komunizma, ovog puta preskočila jogurt

Govoreći o drugima koji su ipak prihvatili poslove u inozemstvu jer od njih mogu preživjeti, sjetila se svog srednjoškolskog obrazovanja.

“Potičem mlade neka se školuju negdje drugdje, neka rade negdje drugdje, neka zarade, ali važno je da im mi ostvarimo uvjete da se vrate i da to znanje koje su stekli ulože u Hrvatsku. Tako sam i ja živjela. Otišla sam u Sjedinjene Američke Države 1985. godine u jeku Hladnoga rata. Vratila sam se 1986. godine i shvatila sve što u toj bivšoj Jugoslaviji ne valja i sve što znači komunizam i koliko je to bilo drugačije i koliko je to bilo jedno sivilo i crnilo u odnosu na život tih desetak mjeseci u Los Alamosu”, ističe predsjednica.

“Vrativši se s tim idejama kako zapravo izgleda demokracija, prvo mi je bilo teško prihvatiti određene elemente, ali onda sam se priključila Hrvatskoj demokratskoj zajednici kao pokretu koji je odražavao najšire slojeve i volju hrvatskoga naroda za neovisnošću i slobodom i krenula aktivno mijenjati stvari oko sebe”, zaključila je.

Za kraj priredila spektakl

Govoreći o vjerskim temama Grabar-Kitarović rekla je da neki dečki u njezinoj pratnji mole krunicu u autu te da joj je iznimno drago da su svi ljudi koji je okružuju vjernici.

“Naravno, ne dijelim ljude na to jesu li vjernici, agnostici ili ateisti, ali ipak dijeleći zajednički sustav vrijednosti, osjećam povezanost i bliskost” rekla je. Istaknula je i kako za nju život počinje začećem.

“Za mene kao majku… To mogu posvjedočiti – taj osjećaj kada vidite ultrazvuk, kada čujete otkucaje srca, to se ne može opisati“, rekla je.

A za kraj, spektakl. Predsjednica je zapjevala Krist na žalu.