U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović. Na početku intervjua, osvrnula se na zbivanja u Hrvatskom saboru posljednjeg dana uoči ustavne stanke. "Nisam sudjelovala niti u jednoj dramatičnijoj sjednici do sada, no moram priznati da je bilo zaista ružnih scena", rekla je.

"Mislim da se to potpuno otelo kontroli, mislim da je Jandroković isto malo vodio tu sjednicu kako on to samo zna, neke je upozoravao, neke nije, nekim zastupnicama je odmah oduzimao riječ, a neke je puštao da pričaju mimo poslovnika koliko god hoće", rekla je.

U srijedu su zastupnici glasali o nekoliko zakona na koje je Peović predala amandmane.

"Što se tiče zakona o covid potvrdama, mi smo tu predali amandman koji je išao u smjeru da se uravnoteži ta praksa. Problemi su ogromni s HDZ-ovim vođenjem pandemije, gdje oni uporno vode tu pandemiju na jedan neracionalni način, ali isto tako ne želi se s oporbom konzultirati oko bilo koje mjere. Tako i ovdje imate, a puno zastupnika je na to upozoravalo, gotovo tragi-komičnu mjeru da se u pošti treba imati covid potvrda, a u kinu ili shopping centru ne treba. Amandmanom smo htjeli ujednačiti tu mjeru, no taj amandman nije prošao", kazala je.

Covid potvrde moraju biti u suvisloj formulaciji

"Mi smo došli do toga da imamo skoro 11.800 mrtvih do danas, da imamo jedan autobus mrtvih dnevno, da imamo 500 mrtvih više mjesečno nego što je bilo u pretpandemijskom razdoblju. HDZ je u potpunosti odgovoran za takvo stanje, mi smo 13. u svijetu po broju mrtvih na tisuću ljudi", rekla je.

"Na političkoj sceni se zbiva nekakav lažni sukob između HDZ-a i Mosta, no u principu HDZ vodi pandemiju na način kako bi to Most htio - mjere su u potpunosti liberalne. No to nije došlo samo pod pritiskom Mosta, nego i poduzetničkog lobija", rekla je, dodajući da tada kreće pritisak da se liberaliziraju mjere i da se donose ovakve paradoksalne mjere.

Istaknula je da bi oporba trebala biti puno jasnija o tome što zapravo podržava. "Svaka progresivna stranka treba biti na strani cijepljenja i pozivati ljude da se cijepe, jer je procijepljenost jedini način da izađemo iz ove pandemije", rekla je.

"Izuzetno je važno da podržimo i covid potvrde, ali u nekoj suvisloj formulaciji, jer dolazimo do toga da ispada po našim mjerama, odnosno mjerama HDZ-a, da se covid širi u pošti, a da se ne širi u shopping centru.

'Opasna statistička manipulacija'

Komentirala je povećanje minimalne plaće od 1.siječnja 2022. godine, koja će po novome iznositi 3750 kuna neto.

"Pa voljela bih da Andrej Plenković pokuša preživjeti mjesec s 3750 kuna. Naravno da nije dovoljno, ali HDZ radi opasnu statističku manipulaciju kada tu mjeru, po njima ogromnog povišenja minimalne plaće predstavlja. HDZ kaže da su povisili minimalnu plaću puno puta više nego što je itko prije njih", rekla je.

"Statistika koju oni ne žele navesti je da su naše minimalne plaće rasle najsporije u Europi, mi smo u skupini zemalja koja ima najniže minimalne plaće, a u toj skupini zemalja koje imaju najnižu minimalnu plaću, najsporije su zadnjih 10 godina rasle te minimalne plaće.

Navela je primjer Slovenije gdje je minimalna plaća gotovo 1000 eura."Uglavnom se ne uspoređujemo. Ono što Plenković radi, HDZ kad manipuliraju s tom statistikom, oni se ne uspoređuju s drugim zemljama", rekla je.

Istaknula je da je naša prosječna plaća daleko od onoga što je izračunato kao dostojanstvena plaća.

HDZ ne zanimaju prava radnika

Govoreći o novom prijedlogu zakona o radu, istaknula je kako nisu zadovoljni nacrtom koji je do sada izašao u javni prostor. Rekla je da će Radnička fronta ispred inicijative za radnički ZOR, prvo predložiti izmjene i dopune sadašnjeg Zakona o radu, tako da će predložiti svoje proradničke zahtjeve.

"Recimo da se smanji ugovor na neodređeno, na samo jednu godinu, da se radni tjedan smanji na 35-satni radni tjedan da bi se poboljšalo i potaknulo novo zapošljavanje radnika, pa do toga da se zaštiti sindikalne povjerenike", rekla je.

Rekla je da su u Radničkoj fronti otvorili besplatno radničko savjetovalište, gdje primaju desetke radničkih pisama u kojima radnici upozoravaju na kršenje radničkih prava.

Na pitanje kako komentira inicijativu HDZ-a da će ukinuti rad trgovina nedjeljom, rekla je da HDZ pokreće takve inicijative samo da bi dizao sebi rejting i da bi na neki način koketirao s Crkvom.

"Njih uopće ne zanimaju prava radnika. Mi smo bili spremni podržati zabranu rada nedjeljom, odnosno to bi se trebalo zvati omogućavanje radnicima jednog dana u tjednu, a radnicima bi trebalo omogućiti da imaju dva dana u tjednu slobodno, ali HDZ je od toga odustao jer očito im nisu potrebni sada politički bodovi i ne zanima ih to više", rekla je.

Što je još rekla o hrvatskim plaćama, zahtjevima sindikata za 13. plaćom, oporezivanju u Hrvatskoj, izmjenama Zakona o radu, povredi radničkih prava, djelovanju u Saboru, vidi li Radničku frontu u budućnosti na vlasti, kako je biti žena u politici, ali i jesu li žene i dalje potplaćene u odnosu na muškarce, pogledajte u cijelom intervjuu.