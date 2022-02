U subotu je uhićen već sada bivši ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, Darko Horvat. Događaje koji su potresli hrvatsku političku scenu u studiju Net.hr-a komentirao je politički analitičar Karlo Jurak. Upitan može li zbog svih događanja pasti Vlada Andreja Plenkovića, Jurak kaže da je odgovor da.

"Međutim, po saznanjima koje imamo za sada, to nije toliko vjerojatno koliko bi to htjela oporba", rekao je.

Nagađa se o nekoliko scenarija koji bi mogli riješiti ovu zapetljanu situaciju, a jedan od njih je i rekonstrukcija Vlade. "O rekonstrukciji Vlade se razgovaralo već i prije hapšenja Horvata i on je bio jedna od osoba koja bi u toj rekonstrukciji mogla otpasti. Meni se nije činilo da bi rekonstrukcija mogla doći prije nekog mirnijeg političkog perioda. O tome smo mogli govoriti do ove subote. Sada se rekonstrukcija čini kao nužnost koju su nametnule ove okolnosti koje nismo mogli predvidjeti", rekao je Jurak.

Što se tiče Josipa Aladrovića, koji se također spominjao u subotu, Jurak kaže da su to samo nagađanja te da to nije potvrđeno sa sigurnošću. "Ono što sigurno znamo je da je Boris Milošević pod nekim istragama i da se direktno njegovo ime spominje u aferi s pogodovanjem poduzetnicima. Ja bih tu sačekao što će reći organi gonjenja koja je stvarno bila njegova uloga, ali vidimo da su se neki koraci već pokrenuli u tom smjeru", kaže, dodajući da je njegov mandat stavljen na raspolaganje.

Pitanje je li oporba spremna preuzeti vlast

Za saborsku oporbu Jurak tvrdi da je nekonsolidirana. "Po meni je sasvim normalno da oporba, a to je i njihova zadaća, da želi pad i odlazak Vlade kako bi na izborima ona postala vlast", kaže. Mi o oporbi, dodaje, govorimo dosta apstraktno. "Druga je stvar koliko je ta oporba za sada spremna ići na izbore i kolike šanse ona može imati da kasnije kroji neku vlast koja ne bi bila HDZ-ova. Trenutno ne vidim tko bi to bio - tko bi bio kandidat za premijera, koja bi bila koalicija, koja bi bila vladajuća većina, kako bi uopće išli na izbore, u kojim blokovima. Ono što bi se nakon tih izbora događalo je na dugom štapu da je o tome bespredmetno sada govoriti", kaže Jurak.

Lijevom dijelu oporbe bi najviše odgovaralo kada bi SDP i Možemo imali zajedno 76 ruku, uz možda nekakvu sitniju potporu. Trenutno se ne čini toliko izvjesno da bi to SDP i zeleno-lijeva koalicija mogli imati. Tu se nameće uloga Mosta kao oporbenog aktera s desnog političkog spektra", kaže, dodajući da su u nekim zemljama koje su slične Hrvatskoj takve koalicije uspjele zaživjeti.

Jurak kaže da bi se oporba mogla dogovoriti oko nekih tema oko kojih se slažu, primjerice načelnim antikorupcijskim politikama, a slažu se i oko teme obnove te oko teme da HDZ treba svrgnuti s vlasti. No, to ipak nije dovoljno, veli ovaj politički analitičar. "Mislim da oni samo čekaju priliku da se političke kockice drugačije poslože i to bi im više odgovaralo. Most je tu u puno težoj poziciji, jer su oni stranka s desnog političkog spektra te nemaju s kime srodnim koalirati - s HDZ-om neće treći put, a nisu u najboljim odnosima niti s Domovinskim pokretom. Ako neće sa strankama lijevo od političkog centra, oni su osuđeni da budu vječna oporba", kaže.

Zbog Miloševića - ozbiljna kriza vlasti?

Na pitanje kako komentira da je informaciju da je Milošević dao mandat na raspolaganje u medijima objavio Milorad Pupovac, kaže da je mišljenja da je to čisto formalna stvar kojom se želi preventivno postaviti neke stvari.

"Dat ću mandat na raspolaganje i time ću pokazati neki minimum političke korektnosti i vidjet ćemo dalje kako će se raspetljavati ne samo u vladajućoj koaliciji, već i po pitanju toga što organi gonjenja rade", pojašnjava Jurak.

Upitan može li potvrda da je Boris Milošević upleten u afere ozbiljno prodrmati Vladu Andreja Plenkovića, Jurak kaže da bi to bila ozbiljnija kriza vlasti. "Nekako ne vjerujem da oni ne bi uspjeli iz toga izaći, jer su do sada uspjeli zajedno izaći iz nekih drugih isto teških situacija. Mislim da bi oni našli načina da iz toga izađu i bez Miloševića", kaže Jurak.

Na pitanje hoće li ova situacija potaknuti unutarstranačke sukobe u HDZ-u, Jurak kaže da unutarstranački sukobi u HDZ-u stalno traju. "Nemojmo imati iluziju da kada se čini da je Plenković toliko na vrhuncu svoje moći i snage, da se u pozadini u stranci ne događaju stvari koje mi ne vidimo. Borbe frakcija unutar HDZ-a koje su povezane s različitim materijalnim i vrijednosnim sklopovima, duboka stranka i duboki HDZ s mjerom se pale i s mjerom gase", veli Jurak.

"Unutra se sigurno nešto događa. Kada je Plenković rasturio na unutarstranačkim izborima, to ne znači da ova unutarstranačka desnica nije nastavila postojati i djelovati", kaže. Podsjetio je i na kritike osječko-baranjskog župana Anušića prema svom šefu Plenkoviću vezane uz demografiju, ali i koalicijske partnere.

Na pitanje zašto je odmah na početku izostala reakcija predsjednika Zorana Milanovića, Jurak kaže da se i obično čeka njegova reakcija, jer to ide po principu akcija-reakcija. "Ne bih ništa govorio dok on stvarno nešto ne kaže", kaže Jurak, dodajući da sumnja da će Milanović reći nešto novo već će vjerojatno ponoviti sve što je do sada već više puta rekao.

Ima li Plenković neki 'back up' plan, kako komentira njegov istup u subotu na konferenciji za medije, zašto je premijer nervozan, ali i zašto se o svemu odmah nije oglasio predsjednik Zoran Milanović, pogledajte u cijelom intervjuu.