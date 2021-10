Istraga posebno stručnog tima policije otkrila je da su muškarci s fantomkama koji mlate migrante i tjeraju ih iz Hrvatske natrag u Bosnu i Hercegovinu - interventni policajci.

Vrh policije oštro je osudio postupanja vidljiva sa snimke koje je prije nekoliko dana objavila RTL Potraga, a policajci su udaljeni s dužnosti, što je obznanio glavni ravnatelj policije, Nikola Milina, na današnjoj konferenciji za medije.

Premda je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao da se radi o pojedincima, ovo je prvi put u tri godine, otkako se progovorilo o policijskoj brutalnosti na europskim granicama da je dokazano riječ o policajcima, piše RTL.hr.

''To je u svakom slučaju neprihvatljivo ponašanje, ali ga ne bih vezao isključivo uz suzbijanje ilegalnih migracija. To je neprihvatljivo ponašanje policijskog službenika u bilo kojoj situaciji, bilo na stadionu ili nekoj drugoj intervenciji'', kazao je Božinović.

'Božinović je trebao biti smijenjen'

Oporba smatra da odgovornost treba biti puno veća, zbog čega traže opoziv resornog ministra. ''Nije pitanje ostavke. On je trebao biti smijenjen. S obzirom na situaciju da nekakve ilegalne grupe bez oznaka hrvatske policije mlate ljude koji prelaze preko granice'', poručio je potpredsjednik SDP-a, Ranko Ostojić.

''Dakle, nisam primijetio da su ti ljudi nekom nešto fizički prijetili. To je ono što je sramotno i izrazito loše'', rekao je premijer Plenković. Iako često bez zajedničkog jezika, premijer i predsjednik složni su - nasilje sa snimke smatraju incidentom bez premca.

No, predsjednik Zoran Milanović poručio je kako ne vjeruje da će EK kazniti Hrvatsku jer "ta ista komisija često ne zna tko joj glavu nosi". "Sutra, odnosno već danas od nas očekuju da granicu prema istoku koja je sutra već šengenska, a trebala je biti odavno, čuvamo. Čime? Lepezama? Dakle, policija i ti ljudi koji rade u policiji, ako maknemo teoretski nekolicinu koji su napravili nešto što nisu smjeli, rade grozan posao za mali novac'', rekao je Milanović.

'Ne postoji legalni ni ilegalni pushback'

Ostojić je poručio da su takozvani pushbackovi, odnosno vraćanje ilegalnih migranata preko zelene granice, zapravo postali prešutna praksa zadnjih godina. ''Ne postoji legalni ni ilegalni pushback. To je nešto što nije propisano zakonima Europske unije kao ni hrvatskim zakonima. Nema vraćanja preko granice na način kako se to događa i na ovim snimkama, ali i u više slučajeva kako smo to mogli svjedočiti sve ove godine'', rekao je.

A da do pushbackova ne bi uopće smjelo dolaziti smatra i slovenski premijer. ''Konkretno, po meni tu i Bosna i Hercegovina snosi dio odgovornosti. Taj problem ilegalnih migracija ne bi se trebao prebacivati samo s jedne na drugu stranu'', rekao je slovenski premijer Janez Janša.

Iako je sam čin za svaku osudu, povjerenica za unutarnje poslove Europske komisije pohvalila je brzu istragu Hrvatske, dodajući i da od drugih zemalja očekuje ozbiljniji pristup istrazi prijava za nasilje. ''Ovi izvještaji zahtijevaju istragu. Hrvatska je donijela ispravnu odluku. Shvatili su to ozbiljno. Da treba istražiti i otkriti što se dogodilo'', poručila je Ylva Johansson.

Glavni ravnatelj policije otkrio je danas da se radilo o tri pripadnika interventne policije iz Istre na ispomoći, protiv kojih se do sada nisu vodili nikakvi disciplinski postupci.

''Ja snosim odgovornost od prvog dana rada u hrvatskoj policiji od 91' godine, na bilo kojem poslu na kojem sam radio, tako da ja uvijek snosim odgovornost za posao koji obavljam. Ne postoje nikakve nekakve specijalne naredbe, zapovijedi od ne znam koga iz sustava. Ako ja kao glavni ravnatelj tri puta mjesečno, minimalno, posebno upozoravam da nije dopuštena nikakva upotreba sile, posebno prema ranjivim kategorijama, migrantima, djeci, ženi, znači to kontinuirano ide na teren'', rekao je Milina.