INTERVENTNI POLICAJAC OSAM GODINA NIJE VRAĆEN NA RADNO MJESTO: Sada je uzeo ženu i djecu te otišao Plenkoviću na razgovor

Krunoslav Kopčić već osam godina, unatoč pravomoćnim sudskim odlukama, nije raspoređen na mjesto u Interventnoj policiji na kojem je radio do 2013. zbog čega će razgovarati s premijerom

Djelatnik Interventne policije Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Krunoslav Kopčić krenuo je u ponedjeljak sa suprugom i četvero male djece iz Vinkovaca u Zagreb, kako bi s premijerom Andrejem Plenkovićem razgovarao o svom slučaju koji traje već više od osam godina. Zamjenik županijskog povjerenika Sindikata policije Hrvatske Goran Baliban potvrdio je to u razgovoru za Večernji te dodao kako se radi o klasičnom primjeru gdje Ministarstvo unutarnjih poslova ne poštuje pravomoćne presude.

“Umjesto na mjesto policajca Interventne postrojbe, gdje ga se po rješenju mora vratiti, njemu se nude druga radna mjesta pa čak i u OKC-u PU. Poslije svega postavlja se pitanje što će nam sudovi i nadležna tijela ako ih netko, u ovom slučaju PU vukovarsko-srijemske, ne želi poštivati. Sve presude idu u korist Kopčića ali se pravorijek ne poštuje što je nedopustivo”, rekao je Baliban.

Prekršili odluku Ustavnog suda

Pozvao se i na odluku Ustavnog suda po kojoj se raspoređivanje djelatnika mora izvršiti istog dana kada je započeo upravni postupak. Kod Kopčića je to ožujka 2013., no MUP mu je dao rješenje za Policijsku postaju Otok tek 2017. godine. Baliban kaže da je Odbor za državnu službu poništio tu odluku, kao što su i 2013. poništili odluku da se Kopčića rasporedi na najniže mjesto u Interventnoj policiji, koje je za nekoliko zvanja niže od onoga što je on imao.

Novo rješenje Odbora, MUP je zaprimio u travnju prošle godine, ali Kopčić još uvijek nije vraćen na svoje mjesto u Interventnoj policiji. Radi se o višestruko nagrađivanom policajcu koji je u vrijeme otkaza bio sindikalni povjerenik. Uz to je otac šestero djece, od kojih su četvero školarci.

Prijetili mu otkazom i oduzimanjem djece

Kopčić je u nekoliko navrata išao u Zagreb, kako bi u MUP-u i Ravateljstvu policije pokušao nešto ishoditi. No, umjesto da ga vrate na njegovo radno mjesto, dobio je prijetnje otkazom i oduzimanjem djece. Rečeno mu je da ode iz Zagreba i da se više ne vraća ili da se ponovno žali, pa otegne proces na još sedam ili osam godina, a sugerirano mu je i da uzme drugo radno mjesto i od države zatim naplati pola milijuna kuna. No, prekršili su zakonski rok po kojem je trebao biti vraćen u Interventnu policiju.

“Vezano za ovaj slučaj imamo par kilograma razne dokumentacije tako da je sve spremno za tužbu protiv MUP i načelnika Interventne postrojbe PU vukovarsko-srijemske zbog psihičkog zlostavljanja. Vidjet ćemo kako će proći svi ovi razgovori i onda u dogovoru s njim odlučiti. MUP ćemo zbog mobinga i možda podnijeti kaznene prijave zbog počinjenja kaznenog djela povrede prava na rad i zlouporaba položaja i ovlasti. Kako god ovo je nedopustivo što se radi i mislim kako premijer i ministar Božinović moraju biti upoznati s time”, zaključio je Baliban.