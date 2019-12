INTERNETOM SE ŠIRI SNIMKA IZ SAD-A: Kolinda drobila o onome što u zadnje vrijeme najviše voli raditi, svega tu ima

‘Ja ću stati za ovaj mikrofon pa iako me cijela Hrvatska kritizirala, ja ću vam otpjevati jednu pjesmu’, kazala je Kolinda Grabar Kitarović

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović krajem rujna ove godine u Americi je razgovarala s HRT-ovom dopisnicom Brankom Slavicom kojoj je ispičala zašto neće prestati pjevati te što misli o kritikama na račun svojih pjevačkih sposobnosti.

Snimka se ovih dana ponovno počela širiti društvenim mrežama i to u jeku predizborne kampanje zbog čega smo se odlučili prisjetiti predsjedničinih izjava iz SAD-a.

‘Morate puno pjevati da biste dobro pjevali’

“Ne možete nikad sve zadovoljiti, kada biste se to trudili, ne biste imali svoje mišljenje. Ja sam rekla uvijek. Tko pjeva, zlo ne misli. Ja pjevam tako kako pjevam. Kada sam bila mala, crkveni zbor me prihvatio, unatoč mojem “uštonavanju”, sad sam malo bolja, ali ipak odlučila sam prihvatiti one prijedloge Jacquesa Houdeka i još nekih koji su mi predložili da poradim u mojem glasu, no problem je u tome što i ne stignem puno pjevati.

Kada sam pjevala u crkvenom zboru imala sam vremena za vježbanje jer je to kao i svaka druga aktivnost, morate puno pjevati da biste dobro pjevali. No, nije to bitno. Bitno je da se tom gestom daje do znanja ja sam čovjek, ja sam žena, ja sam jedna od vas. Ja ću stati za ovaj mikrofon pa iako me cijela Hrvatska kritizirala, ja ću vam otpjevati jednu pjesmu jer moram trčati u zračnu luku da bih stigla u New York na ove sastanke u Općoj skupštini, da vam pokažem koliko ste mi bitni i važni, koliko je hrvatsko zajedništvo važno”.

Briga me tko će me kritizirati i briga me ako “štonavam”. Nitko se ne bi trebao ustručavati niti od pjevanja ili neke druge aktivnosti, ako ti netko kaže da nisi u tome dobar”, ispričala je predsjednica.